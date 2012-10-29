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Студент из Нигерии: Расскажу родителям про снег, рыбалку и про фотографии с белыми девушками

29 октября 2012 06:29
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Новости Беларуси. Молодых людей из Нигерии белорусская зима буквально повергла в шок. 5 месяцев в Беларуси - и вот она первая встреча с суровой климатической действительностью. А в родной Абудже сейчас + 25. Потому и экипировка соответствующая: соблюдается принцип «капусты» -  двойные шапки, одна куртка поверх другой и конечно перчатки.

Джозеф Околи, студент факультета довузовского образования БГУ:
Климат у вас конечно жестковат. Мы, если честно, вообще не знали, что здесь будет так холодно, знали только то, что здесь очень красиво...

Такого снегопада, а мы, белорусы, в курсе, что это лишь репетиция зимы, они раньше не видали, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

На столичном променаде вдоль Свислочи будущие географы охотно знакомятся с прелестями зимней рыбалки. И рыбак дядя Сережа проводит для них интернациональной мастер-класс.

Джозеф Околи:
Мы никогда не рыбачили. Но очень любим рыбу. Если бы словили, обязательно принесли в общежитие и поджарили.

В предвкушение настоящей зимы по-белорусски Джозеф и Мубарак уже подумывают, как бы им обзавестись салазками и обязательно обкатать заснеженные склоны местных горнолыжных курортов.

Джозеф Околи:
Я никогда не забуду этот прекрасный день, когда приеду домой в свою страну буду об этом рассказывать. И отправлю фотографии, которые мы сегодня сделали, родителям. Обязательно расскажу про снег, рыбалку и про фотографии с белыми девушками. Теперь зима наверное станет моим любимым сезоном. Мне очень нравится, когда я открываю окно и вижу, как падает снег. Это приносит мне удовольствие и  я счастлив.

Мубарак Гамбул, студент факультета доуниверситетского образования БГУ:
Мне очень нравится хоккей. Смотрю по телевизору. Я в полном восторге. Очень хочу поиграть сам и обязательно этой зимой свою мечту осуществлю, может на Минск-Арене, а может и на открытой площадке.  А еще мне нравится мороженое , я его буду есть  даже в дикий холод.

# общество # Иностранные студенты в Беларуси # Фотофакт

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