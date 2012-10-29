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Одноклассники и родственники рассказали всю правду о белорусском космонавте Сергее Новицком

29 октября 2012 05:03
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Новости Беларуси.  Пусть для всего мира белорус Олег Новицкий - командир теперь уже с космическим авторитетом, но для них — он так и остается просто Олежкой. Другом и одноклассником с предпоследней парты. Одноклассницы вспоминают: третий белорусский космонавт уже с первого класса старался смотреть на землю свысока. В классе каждый знал, насколько Новицкий мечтает стать летчиком. И никто даже не подтрунивали над его заоблачной мечтой. Ну, если только совсем чуть-чуть.

Ирина Куделько и Светлана Король, одноклассницы Олега Новицкого:
Казалось бы, подростки, но мы воспринимали его мечту серьезно, знали, что состоится.

А еще  - в классе знали, что Новицкий всегда будет до победы отстаивать свое мнение. И ни за что не усидит на месте на встрече выпускников.

Светлана Король:
Часто приезжает. Если многих манит заграница, а он, если отпуск, рвется в Червень.  Давал списывать математику и физику, очень любил точные науки.

О том, что точность — вежливость не только королей, но и командиров высокого полета, Олег Новицкий напомнил эффектно и не менее громко. Запуск космического корабля прошел четко по плану - минута в минуту. «Ничего не меняется», - улыбается Анна Михайловна. Олег никогда не опаздывал на ее урок.

Анна Насеченко, классный руководитель Олега Новицкого:
Кнопки на стул не подкладывал. Он такой человек, с которым можно пойти в разведку.
Не зазнался, какой был — такой и остался. Я очень волнуюсь, болею за него, чтобы 15 марта вернулся назад благополучно.

До того, как вернуться в родной Червень и, для начала, на родную планету, экипажу Олега Новицкого предстоит выполнить более полусотни научных экспериментов. На неделе успешно прошла стыковка с МКС. Вместе с россиянином Евгением Тарелкиным и американцем Кевином Фордом наш космонавт проведет на орбите 170 суток. Заоблачный срок, по сравнению с полетом первого белоруса. В 1973 Петр Климук отправился в космос на неделю, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

У племянницы и крестницы Новицкого до сих пор захватывает дух. Интересно, какая сейчас погода в космосе? Несмотря на то, что Катя живет в Червене, а дядя Олег — в России, общаются довольно часто.

Екатерина Новицкая:
Увидишь спутник летит какой-то — а вдруг это дядя Олег? 
Подарки привозит. Когда магнитик, когда конфеты. Еще монетки — мы собираем с братом.
Когда только меня видит, сразу спрашивает: как учеба?

Катя признается: когда она говорила друзьям о том, что ее дядя собирается в звездный вояж, далеко не все верили. Зато теперь сами же просят: может быть, познакомишь?

Екатерина Новицкая:
Думали, наверное, что хвастаюсь. Но я-то точно знала, что полетит. Он сказал: я готов, я подготовлен.

Третий белорус и третий раз - белорус-командир космического корабля. Как говорится, редко, но метко. И ведь, заметьте, и Петр Климук, и Владимир Коваленок, и Олег Новицкий — все родились в белорусской глубинке. 

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси:
Беларусь стала космической державой. Год удачный очень — спутник и наш третий космонавт.

Конечно, свой спутник для Беларуси был не только вопросом престижа, но и своего рода коммерчески выгодным проектом. Снимки из космоса, которые до этого приходилось покупать, теперь делает аппарат отечественный. А нужны такие материалы в очень многих сферах.

Петр Витязь:
Машиностроение, приборостроение, атомная энергетика. Наводнения можно видеть, развитие другие ситуации. Много практических задач можно решать при помощи снимков.

Сегодня правительство и ученые говорят уже о создании настоящей спутниковой группировки. Чтобы получать больше информации и банально «подстраховывать» и свой аппарат, и спутники других стран.   Кроме того, в нашей стране планируют создать собственное производство космических спутников. Возможности есть, специалисты тоже.  По техническим характеристикам белорусский космический аппарат входит в десятку лучших в мире и уже дает снимки хорошего разрешения.

# Белорусские космонавты # Петр Витязь

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