Новости Беларуси. 28 октября у водителей и дорожников профессиональный праздник. В Беларуси его отмечают с 1980 года в последнее воскресенье октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально ко Дню автомобилиста в Бресте прошла акция «Водитель-профессионал». Стартовала она парадом фур. Большегрузные машины проехали по центральным улицам города. У участников авто-парада водительский стаж не менее 20 лет. Брестская область по количеству транспорта уступает лишь Минску.

В этот день водители и сотрудники госавтоинспекции ещё раз напомнили о важности уважения друг друга на дорогах.

Евгений Козловец, водитель:

Сейчас больше транспорта стало. Получается очень большая напряжёнка с движением. Почему-то весь свет куда-то торопится. Вот что обидно. Мало уважения на дорогах.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Цель акции — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма, а так же привитие навыков неукоснительного соблюдения ПДД. Как сотрудники ГАИ, так и водители-международники показывают: скорость хороша в спорте, но ни в коем случае не на дороге.