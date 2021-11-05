6 ноября в Минске пройдёт субботник. Всех желающих обеспечат инвентарём и саженцами

6 ноября минчане могут принять участие в наведении порядка на улицах, в скверах и во дворах. Начнется мероприятие в 9:00. В каждом районе определены площадки для уборки и озеленения. Каждый может внести свою лепту в благоустройство города. Все желающие будут обеспечены необходимым инвентарем и саженцами.