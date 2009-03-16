В белорусском музее Великой отечественной открылась выставка антифашистов "Белая роза"

В 1942 году студенты Мюнхенского медуниверситета подпольно печатали листовки против власти Гитлера. Бунтари призывали к восстанию и свержению нацистского режима. В экспозиции – выдержки из дневников, фотографии, книги, письма, а также фильм о легендарной молодежной группировке. Ежегодно стенды "Белой розы" выставляются в школах и вузах Германии. Экспонаты уже побывали в Польше и России. В Минск немецкие раритеты привезли впервые.