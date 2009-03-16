Австрийский маньяк готов признать часть обвинений

Экспертиза доказала: 73-летний Йозеф Фритцль страдает серьезным психическим расстройством. Убийство, инцест, рабовладение, жестокое обращение и незаконное лишение свободы. Такие обвинения предъявлены мужчине. Он 24 года держал взаперти и насиловал собственную дочь. От кровосмесительной связи родились семеро детей, один из которых впоследствии умер. Дело Фритцля будут рассматривать за закрытыми дверями. Как ожидается, суд приговорит маньяка к пожизненному заключению.