Белорусские полярники досрочно завершили работы в Антарктиде и 23 апреля должны вернуться в Минск

Причиной этому стали сложные погодные условия. С базы на горе Молодежная, где проводились исследования, из-за прогнозов мощного циклона, группа эвакуирована вертолетом к экспедиционному судну "Академик Федоров". Удалось ли исследователям полностью выполнить свою миссию – комментариев пока нет: около месяца связь с полярниками отсутствовала. Напомним, основной целью экспедиции был мониторинг атмосферы и грунтов континента с помощью белорусских технологий и оборудования. Антарктида не принадлежит ни одному государству и остается нейтральной зоной, для научных исследований в мирных целях.