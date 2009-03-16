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Белорусские полярники досрочно завершили работы в Антарктиде и 23 апреля должны вернуться в Минск

16 марта 2009 17:46
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Причиной этому стали сложные погодные условия. С базы на горе Молодежная, где проводились исследования, из-за прогнозов мощного циклона, группа эвакуирована вертолетом к экспедиционному судну "Академик Федоров". Удалось ли исследователям полностью выполнить свою миссию – комментариев пока нет: около месяца связь с полярниками отсутствовала. Напомним, основной целью экспедиции был мониторинг атмосферы и грунтов континента с помощью белорусских технологий и оборудования. Антарктида не принадлежит ни одному государству и остается нейтральной зоной, для научных исследований в мирных целях.
# общество # Антарктида

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