Одно из дачных товариществ под Витебском теснит местное кладбище

Официально это место захоронения закрыто уже два года. Несмотря на это, его границы постоянно расширяются. Дачники уверены – местные власти нарушают санитарные нормы.

На дачу Жанна Трофимовна едет поправить здоровье. Но о приятных минутах на свежем воздухе женщине приходиться только мечтать. Причиной тому – местное кладбище. Могильные ограды уже подступают прямо к парникам. Игнорируя все принятые санитарные нормы.

Официально это сельское кладбище закрыто два года назад. Но хоронить здесь все продолжают. С разрешения местных властей. Такая ситуация дачников не устраивает. Если по санитарным нормам до захоронений должно быть не менее 100 метров значит – так тому и быть. И за эти самые метры намерены бороться до конца. Тем более, что дачный поселок – как и территория кладбища – находится в водоохранной зоне. Правда, в местном центре гигиены и эпидемиологии трагедии в том не видят.

Сказать однозначно – чем закончиться такое упорное противостояние дачников с сельсоветом – нельзя. Однако пока на закрытом кладбище продолжают хоронить топор, войны дачники складывать не намерены.