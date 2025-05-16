С 1 июля в Беларуси изменится порядок перечисления пенсий и других соцвыплат

С 1 июля в Беларуси изменится порядок перечисления пенсий и некоторых пособий. Так, согласно Указу Президента, социальные выплаты будут начисляться исключительно на так называемые базовые счета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о пособиях на детей, которые выплачиваются органами по труду, занятости и социальной защиты, пособиях по безработице и других выплатах от центра занятости населения, государственной адресной помощи. Изменения не коснутся пенсионеров старше 70 лет, инвалидов 1 и 2 групп. По-прежнему смогут получать деньги на почте и семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет. Базовый счет гарантирует получателю бесплатный набор самых необходимых операций – зачисление и снятие денежных средств, оплата товаров и услуг в ЕРИП и другие. Тем гражданам, кто еще не успел воспользоваться услугой, рекомендовано сделать это до 20 июня.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Обращение должно быть в тот банк, через который он получает социальную выплату. И там же он напишет заявление о перечислении социальной выплаты на базовый счет. Со стороны органов по труду, занятости и социальной защите, а также со стороны банка сегодня проводится информационная работа. Каждому пенсионеру, каждому получателю социальной выплаты в органах по труду, занятости и социальной защиты направлены соответствующие уведомления. Наша задача – дойти до каждого.

Открыть базовый счет сегодня можно в 11 банках Беларуси. Для этого необходимо предоставить заявление об открытии такого счета и подписать соответствующий договор. Отметим, процедура доступна и онлайн.