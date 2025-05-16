Министр обороны посетил Минское областное кадетское училище

Кузница кадров для Вооруженных Сил страны. Более половины выпускников Минского областного кадетского училища в 2025 году планируют получить высшее военное образование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом министру обороны Виктору Хренину доложили во время посещения Слуцкого гарнизона. Одной из точек в маршруте стало – кадетское училище. Ребята продемонстрировали главе военного ведомства свои успехи в огневой и тактической подготовке, рассказали о научных исследованиях и поделились планами на будущее. Виктор Хренин передал в фонд Минского областного кадетского училища макет автомата АК-74 и свой первый генеральский мундир. Он станет частью музейной коллекции учреждения образования.

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетское училища:

На территории училища вы можете видеть выставку военной техники. Эта военная техника была в свое время предоставлена как раз Министерством обороны. Мы обратились через Минский областной исполнительный комитет в Министерство обороны. Министерство обороны пошло навстречу и нас обеспечила вот такой техникой, которую дети реально могут подойти, потрогать, посмотреть.

За 15 лет существования учебного заведения обучение здесь прошли более 600 парней и девушек. Большинство из них стали курсантами Военной академии и военных факультетов в вузах страны.