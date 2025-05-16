В Минске прошла научно-практическая конференция «Экономика Беларуси: рост, инновации, безопасность»
Высокий рост инвестиций, низкая инфляция. В 2024 году внутренний валовой продукт Беларуси вырос на 4 %. Итоги развития экономики подвели в профильном ведущем вузе страны на международной научно-практической конференции «Экономика Беларуси: рост, инновации, безопасность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадке ученые Союзного государства обсуждали идеи по совершенствованию сотрудничества Беларуси и России. Товарообмен между странами сегодня развивается высокими темпами. В прошлом году стороны достигли рекордных показателей. Объем взаимной торговли составил порядка 60 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют, что тенденция к росту сохранится. Минск и Москва идут на сближение в разных областях – сельское хозяйство, образование, промышленность, культура. За последние пять лет в рамках Союзного государства реализовано около 30 программ: от машиностроения до микроэлектроники.
Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:
У нас есть перспективы сочетания наших конкурентных преимуществ. Я посетил ряд белорусских предприятий, научных институтов. Было приятно видеть, что работают наши результаты научно-технических программ, которые позволили получить новые технологии, создать новые производства, расширить возможности. И вот это сочетание двух систем регулирования для ряда отраслей дает поразительный эффект.
Мероприятие собрало представителей научно-исследовательских институтов, преподавателей, учреждений высшего образования. Многие подключились онлайн.