В Минске прошла научно-практическая конференция «Экономика Беларуси: рост, инновации, безопасность»

Высокий рост инвестиций, низкая инфляция. В 2024 году внутренний валовой продукт Беларуси вырос на 4 %. Итоги развития экономики подвели в профильном ведущем вузе страны на международной научно-практической конференции «Экономика Беларуси: рост, инновации, безопасность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке ученые Союзного государства обсуждали идеи по совершенствованию сотрудничества Беларуси и России. Товарообмен между странами сегодня развивается высокими темпами. В прошлом году стороны достигли рекордных показателей. Объем взаимной торговли составил порядка 60 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют, что тенденция к росту сохранится. Минск и Москва идут на сближение в разных областях – сельское хозяйство, образование, промышленность, культура. За последние пять лет в рамках Союзного государства реализовано около 30 программ: от машиностроения до микроэлектроники.