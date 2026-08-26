От мобильных ФАПов до глубоководного порта – Беларусь и Калмыкия углубляют сотрудничество

Ну а сейчас на юг России – в Поволжье. В сотрудничестве Беларуси с Калмыкией неплохая экономическая база, а вот новый социальный вектор становится перспективным. Детали в Элисте обсуждали в ходе визита белорусской делегации в этот регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россияне заинтересовались так называемыми мобильными ФАПами и намерены вписать их в региональную систему здравоохранения. Эту технику мы производим на базе МАЗ – и здесь готовы к совместной работе. Кроме того, есть совместные интересы в нефтегазовой отрасли. С этими и другими подробностями из колоритного степного региона – наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Народ бескрайних степей, добрые друзья Беларуси и такие же гостеприимные жители Калмыкии – под куполом кочевой юрты. Традиционный прием. Калмыкия – мясной регион. Кочевой народ, чтобы выжить в суровых степях, разводил большое поголовье скота. Теперь масштабы промышленные животноводство определяет экономику края. В республике занимаются селекцией образцовых пород скота. В хозяйствах Калмыкии около 2,5 миллиона овец – это крупнейшее поголовье в России. Подход к разведению – научный. В этом центре 3 года назад искали для селекции племенных баранов.

Помогли коллеги из Беларуси. Из нашей страны завезли самцов для разведения разновидностей суффолк и иль-де-франс. Уже получилось вывести потомство в несколько сотен голов. По своим территориям Калмыкия больше некоторых европейских государств, той же Бельгии – в два с половиной раза, но в республике остро стоит вопрос низкой плотности населения. Как и в Беларуси, здесь создают комфортную инфраструктуру для жизни в сельской местности, есть намерение использовать опыт нашей страны.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Урбанизация тянет людей в центр. Но остаются же люди, которые живут в малых поселениях, в малых сельских населенных пунктах, и для них в том числе есть вопросы обеспечения продуктами питания, подвоз детей в школу, фельдшерско-акушерская помощь. И в принципе, мы по этому вопросу работаем с пониманием того, что у нас уже это отработано. И есть автолавки, есть мобильные ФАПы, есть детские школьные автобусы. Через Калмыкию проходят грузовые потоки по международному транспортному коридору Север – Юг. Регион как звено между Центральной Россией и Кавказом. А еще край имеет прямой выход в Каспийское море, и в будущем здесь намерены построить новый глубоководный порт, который может открыть новые логистические маршруты и для Беларуси.