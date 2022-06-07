«Обязательно говорили и о статусе своего владельца». Что такое экслибрисы и почему они так ценятся у книголюбов?

Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. «Я люблю все старое: старых друзей, старые времена, старые привычки и старые книги» – сказал один из известных писателей. Но в чем же прелесть пожелтевших страниц?

О ценности старинных книг не понаслышке знают в Борисовской центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева. Здесь в хранилище можно найти настоящие сокровища. Некоторым изданиям 100 или 200 лет. Самый старый экспонат напечатали аж в 1789 году. В книгах встречаются и стародавние экслибрисы.

Валентина Соколова, библиотекарь Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева:

Иногда это художественные экслибрисы, а иногда – просто графические пометки владельцев или библиотек. Вот, например, очень интересная книга, на ней даже есть суперэкслибрис. То есть эта книга изначально была предназначена для императорской библиотеки.

Здесь есть герб и буквы, аббревиатура ИБ. Это уникальное издание, на тот момент словарь биографический, в который включены сколько-нибудь значимые люди на тот момент в Российской империи, знаменитые.

Это просто владельческий знак, здесь инициалы из библиотеки и фамилия Бахтьева.

– Чем эти авторские знаки отличаются от художественных экслибрисов?

– Художественный экслибрис – это полноценная графика, там всегда изображение чего-то. Считается, что первый экслибрис был на первой печатной русской книге «Апостол» Ивана Федорова и книга принадлежала Ивану Грозному. Художественный экслибрис – это, конечно, вот такой. Есть экслибрисы, принадлежавшие частному лицу, а есть семейные, какой-то организации или библиотеки.

Вот это, например, книга с экслибрисом Генерального штаба Российской империи.

– Художественные экслибрисы обязательно говорили и о статусе своего владельца, его принадлежности к знатному роду.

– Чаще всего гербовые экслибрисы – это принадлежность к знатному роду. Кто мог разместить герб, не имея на это права?

Чтобы читателям было легче ориентироваться на экспозиции, ее разбили по коллекциям и языкам. Есть фолианты даже на персидском. А еще – авторские полки.

Александр Балябин, археограф Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева:

На этой полочке стоят издания, которые и написал, и подарил нам известный краевед, борисовчанин Александр Борисович Розенблюм. Она из книг, которая была им издана несколько лет назад, – это «Дорогие мои земляки». Здесь собраны персоны, которые являются уроженцами Борисова и которые жили здесь определенное время. Каждый из этих персон стал в своем роде деятельности известным. Александр Борисович передает нам некоторые издания. Одно из уникальных – это книга, изданная на английском языке. Она издана в Южноафриканской Республике. В этой республике живут далекие-далекие потомки евреев, которые проживали в тогдашнем местечке Зембин. Такой книги про зембинский период, за исключением краеведческого музея, больше нигде нет. В библиотеке можно найти книги с приветом от автора. Здесь собрана целая коллекция изданий с автографами писателей.

Людмила Захаревич, методист Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева:

Первая книга в моей коллекции автографов появилась в 1997 году. Это была книга наших историков, писателей Ирины Масленицыной и Николая Богодяжа «Радзивиллы – несвижские короли». Мы приглашали их в наш город. Каждая книга, которая присутствует на этой выставке, – это истории из жизни, истории встреч с писателями, дружбы с писателями. Для меня это важно, это очень приятно. Писатель подписал книжку. Какую бы книгу я в руки ни взяла, она мне что-то напоминает, с чем-то связана. Например. У меня есть в коллекции книга белорусского писателя Владимира Липского «Жыві сёння». У меня здесь такие закладочки, эти закладочки сделаны много лет назад. Это книга мудрости. Я их читаю, перечитываю в разное время, в зависимости от настроения, состояния души. Помимо редких и старинных книг, есть и уникальные, посвященные искусству. Издания тяжелые и очень красочные.