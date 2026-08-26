Представители белорусского бизнеса посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости – это не только символ белорусской государственности и площадка для принятия важных политических решений и встречи высоких гостей. Его залы открыты для экскурсий, и с каждым годом интерес к ним лишь растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередными гостями стали представители белорусского бизнеса – около 140 человек. Инициатива принадлежала самим предпринимателям: они передали Президенту просьбу посетить Дворец. Глава государства поддержал идею, и сегодня, 26 августа, в уникальных залах состоялся настоящий тимбилдинг бизнеса и руководства страны.

Собственники компаний, топ-менеджеры, руководители бизнес-союзов, словом, все те, чьи компании в сумме дают 7 % ВВП, смогли своими глазами увидеть место, где пишется современная история. Но деловые люди умеют совмещать приятное с полезным.

Знакомство с парадными залами плавно переросло в живой диалог. На насущные вопросы предпринимателей отвечал премьер-министр Александр Турчин. Экскурсия длилась 3 часа, из которых 2 часа бизнесмены провели за обсуждением реальных проблем и точек роста. В итоге без ответа не остался ни один вопрос.