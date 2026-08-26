Представители белорусского бизнеса посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости – это не только символ белорусской государственности и площадка для принятия важных политических решений и встречи высоких гостей. Его залы открыты для экскурсий, и с каждым годом интерес к ним лишь растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередными гостями стали представители белорусского бизнеса – около 140 человек. Инициатива принадлежала самим предпринимателям: они передали Президенту просьбу посетить Дворец. Глава государства поддержал идею, и сегодня, 26 августа, в уникальных залах состоялся настоящий тимбилдинг бизнеса и руководства страны.
Собственники компаний, топ-менеджеры, руководители бизнес-союзов, словом, все те, чьи компании в сумме дают 7 % ВВП, смогли своими глазами увидеть место, где пишется современная история. Но деловые люди умеют совмещать приятное с полезным.
Знакомство с парадными залами плавно переросло в живой диалог. На насущные вопросы предпринимателей отвечал премьер-министр Александр Турчин. Экскурсия длилась 3 часа, из которых 2 часа бизнесмены провели за обсуждением реальных проблем и точек роста. В итоге без ответа не остался ни один вопрос.
Дворец Независимости в Минске – главная церемониальная площадка страны, где каждый квадратный метр дышит большой политикой. Сюда ведут ковровые дорожки для президентов, здесь подписываются исторические документы. Но сегодня у этих залов другие ценители.
По личному распоряжению главы государства двери Дворца регулярно открываются для обычных белорусов. Здесь уже бывали врачи, учителя, аграрии, представительницы Белорусского союза женщин. А сегодня здесь люди, которые привыкли измерять мир цифрами, инвестициями и строгим расчетом. Представители белорусского бизнеса. Всего 135 человек, представляющих различные компании, доля которых занимает 7 % в ВВП страны.
Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости.
На рабочую встречу с предпринимателями приехал премьер-министр Александр Турчин. Для руководителя правительства эта аудитория максимально понятна: диалог затронул вопросы импортозамещения, новых рынков сбыта и барьеров, которые мешают бизнесу расти.
Каждая такая экскурсии оставляет свой след. Для женщин – это эстетика и сакральность места, для рабочих предприятий – гордость за свой вклад, а для бизнеса – мощный стимул работать на благо своей страны.
Подробнее в видео.