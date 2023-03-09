В белорусских школах со следующего учебного года введут второй элемент школьной формы

С 1 сентября 2023 года в Беларуси будет внедрен дополнительный элемент формы для учащихся, рассказал министр образования Андрей Иванец, пишет БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что единый элемент школьной формы, который в обязательном порядке предусмотрен в белорусских школах, стал важным моментом воспитательной работы. Право выбора второго элемента будет также за учреждениями образования, отметил Андрей Иванец. Рамки использования его в дресс-коде учащихся не ограничены. Каким будет дополнительный элемент – решат родители с учителями. Суть новшества – обозначить принадлежность к конкретной школе и в единстве стиля, подытожил министр.