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В белорусских школах со следующего учебного года введут второй элемент школьной формы

09 марта 2023 15:00
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С 1 сентября 2023 года в Беларуси будет внедрен дополнительный элемент формы для учащихся, рассказал министр образования Андрей Иванец, пишет БЕЛТА. 

Министр обратил внимание, что единый элемент школьной формы, который в обязательном порядке предусмотрен в белорусских школах, стал важным моментом воспитательной работы. Право выбора второго элемента будет также за учреждениями образования, отметил Андрей Иванец. Рамки использования его в дресс-коде учащихся не ограничены. Каким будет дополнительный элемент – решат родители с учителями. Суть новшества – обозначить принадлежность к конкретной школе и в единстве стиля, подытожил министр. 

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# Школы в Беларуси # общество # Андрей Иванец

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