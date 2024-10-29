В «Белой Руси» обсудили подготовку к президентским выборам
Электоральная кампания – серьезный экзамен для общественных объединений и политических партий. 29 октября стало известно, что «Белая Русь» создает штаб по координации деятельности своих оргструктур на период избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители блока намерены проявить себя на всех этапах электорального процесса, от включения в инициативную группу избирателей по выдвижению потенциальных кандидатов в Президенты до организации просветительских встреч с молодежью. Кроме того, партийцы намерены войти в состав избирательных комиссий и быть аккредитованными в качестве национальных наблюдателей. Эти вопросы сегодня рассмотрели на заседании Высшего политсовета партии. Отметим, «Белая Русь» как организованная политическая сила поддерживает курс Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Для «Белой Руси» президентские выборы и другие крупные общественно-политические события – это всегда тот вызов, который мы принимаем с энтузиазмом. Мы ждем этого процесса, потому что это проверка на зрелость, это готовность проявить лучшие гражданские качества. И поэтому выборы – это то, что вселяет в нас и уверенность, и готовность работать во благо Республики Беларусь.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У всех белорусов нет сомнений, какого лидера мы хотим видеть в ближайшем будущем. Образование президентской власти в нашей стране – прошли вместе этот длинный, долгий путь. И имеем очень положительный эффект от этого. Это мир и благополучие. И хотелось бы все это сохранить.
Сегодня же о своем намерении включиться в работу по подготовке к выборам заявили в общественном объединении «Белая Русь». Сегодня этот союз единомышленников один из самых представительных в нашей стране – вокруг объединения уже сплотились более 230 тысяч человек.