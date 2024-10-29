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В «Белой Руси» обсудили подготовку к президентским выборам

29 октября 2024 16:46
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Электоральная кампания – серьезный экзамен для общественных объединений и политических партий. 29 октября стало известно, что «Белая Русь» создает штаб по координации деятельности своих оргструктур на период избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Представители блока намерены проявить себя на всех этапах электорального процесса, от включения в инициативную группу избирателей по выдвижению потенциальных кандидатов в Президенты до организации просветительских встреч с молодежью. Кроме того, партийцы намерены войти в состав избирательных комиссий и быть аккредитованными в качестве национальных наблюдателей. Эти вопросы сегодня рассмотрели на заседании Высшего политсовета партии. Отметим, «Белая Русь» как организованная политическая сила поддерживает курс Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В «Белой Руси» обсудили подготовку к президентским выборам-2

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Для «Белой Руси» президентские выборы и другие крупные общественно-политические события – это всегда тот вызов, который мы принимаем с энтузиазмом. Мы ждем этого процесса, потому что это проверка на зрелость, это готовность проявить лучшие гражданские качества. И поэтому выборы – это то, что вселяет в нас и уверенность, и готовность работать во благо Республики Беларусь. 

В «Белой Руси» обсудили подготовку к президентским выборам-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У всех белорусов нет сомнений, какого лидера мы хотим видеть в ближайшем будущем. Образование президентской власти в нашей стране – прошли вместе этот длинный, долгий путь. И имеем очень положительный эффект от этого. Это мир и благополучие. И хотелось бы все это сохранить. 

Сегодня же о своем намерении включиться в работу по подготовке к выборам заявили в общественном объединении «Белая Русь». Сегодня этот союз единомышленников один из самых представительных в нашей стране – вокруг объединения уже сплотились более 230 тысяч человек.

# Выборы в Беларуси # Алексей Богданов # Олег Романов

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