В Минской области для школьников ввели факультативы по повышению функциональной грамотности. Здесь будут учить решать вопросы в различных сферах: финансы, информационная безопасность, человек в мире медиа и другие, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Воложинской гимназии № 1 создан факультатив «Когда учиться легко. В мире культуры». Курс рассчитан на два года. На занятиях школьники знакомятся с различными аспектами мировой культуры и белорусского народа. А речь пополняют фразеологизмами, пословицами и поговорками. Проводятся и экскурсии в районный краеведческий музей. Сам курс состоит из трех модулей.