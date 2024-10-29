В Минской области для школьников ввели факультативы по повышению функциональной грамотности
В Минской области для школьников ввели факультативы по повышению функциональной грамотности. Здесь будут учить решать вопросы в различных сферах: финансы, информационная безопасность, человек в мире медиа и другие, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Воложинской гимназии № 1 создан факультатив «Когда учиться легко. В мире культуры». Курс рассчитан на два года. На занятиях школьники знакомятся с различными аспектами мировой культуры и белорусского народа. А речь пополняют фразеологизмами, пословицами и поговорками. Проводятся и экскурсии в районный краеведческий музей. Сам курс состоит из трех модулей.
Анна Павлова, учитель гимназии № 1:
Первый модуль – «Мир белорусов». Он позволяет учащимся получить новую информацию о традиционном быте, национальных традициях белорусского народа, знаменитых людях. Второй модуль называется «Родное слово». Ну и наконец, модуль «В гармонии с окружающим миром» направлен на изучение способов управления своим поведением.
Татьяна Черник, директор Гимназии № 1:
Охват факультативными занятиями в этом учебном году составил по начальным классам 100 %, а по учащимся второй ступени общего среднего образования 89 %.
Всего в Воложинском районе реализуется 14 учебных программ факультативных занятий, по которым обучаются почти 170 школьников.