Что ожидает белорусов на предстоящих выборах – разбираемся в основных этапах электоральной кампании

Пройдемся по основным вехам электоральной кампании. Итак, предстоящая пятница – дедлайн для регистрации инициативных групп. Затем на следующей неделе, а именно 7 ноября, начнется сбор подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в Президенты. Продлится этот процесс по 6 декабря включительно. В составе инициативной группы должно быть не менее 100 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 7 по 21 декабря в ЦИК ожидают документы, необходимые для регистрации потенциальных кандидатов в Президенты. Затем, собственно, регистрация, которая завершится в последний день 2024 года. Именно тогда мы узнаем имена тех, кто выйдет на финишную прямую избирательной кампании.

С 1 по 25 января самый горячий период. У кандидатов будет возможность представить избирателям свои предвыборные программы. Ну и, собственно, финиш кампании. Досрочное голосование начнется 21 января. Воскресенье, 26-го – основной день выборов. Итоги кампании в ЦИК подведут и озвучат к 5 февраля.