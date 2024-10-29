В ЦИК отклонили заявления на регистрацию инициативных групп в поддержку Дроздова и Губаревича

Центральная избирательная комиссия 29 октября зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в Президенты. Ей присвоен первый номер регистрации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК также поручил выдать руководителю и членам группы удостоверение и подписные листы для сбора подписей. Приступить к работе группа сможет уже с 7 ноября. Для выдвижения потенциального кандидата в президенты необходимо собрать не менее ста тысяч подписей.

На заседании ЦИК сегодня также рассмотрели заявления на регистрацию от инициативных групп граждан в поддержку Александра Дроздова и Юрия Губаревича. Оба были отклонены. В первом случае заявитель не предоставил комиссии полный перечень необходимых документов. Во втором – направил их через электронную почту (такой способ противоречит нормам законодательства).

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Центризбирком ограничен требованиями закона, поэтому все наши решения будут приниматься исключительно на основании требований законодательства. Поэтому, подавая, например, заявление по электронной почте, я думаю, что само лицо, которое подавало это заявление, должно было понимать, что в итоге будет принято соответствующее решение. И гражданину, который приносил исключительно одно заявление, не приложив список членов инициативной группы, Дроздову при принятии заявления тоже разъяснялось, что наличие одного заявления не позволяет зарегистрировать инициативную группу. Должен быть перечень людей, которые будут собирать подписи. Поэтому я думаю, что такой порядок подачи заявлений говорит о несерьезности намерения этих граждан.

Решение ЦИК может быть обжаловано в течение следующих трех дней. У других инициативных групп еще есть время для регистрации. ЦИК принимает документы до 1 ноября. Заявления рассматриваются до 5 дней.