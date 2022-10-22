Здесь решалась судьба страны. В Полоцком районе появится туристический маршрут по местам обороны дороги на Москву

Новости Беларуси. В Полоцком районе создают туристический маршрут по оборонительным точкам в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1941-м Полоцк стоял на защитных рубежах дороги на Москву. Здесь решалась судьба страны. Три недели советские солдаты сдерживали фашистскую армию. Хотя враг планировал взять эти земли за несколько дней. Спустя восемь десятилетий о тех героических временах напоминают ДОТы – долговременные огневые точки. Они и сегодня хранят в себе историю. Историю, к которой большой интерес проявили и местные школьники.

Уже 8 месяцев в школах Полоцкого региона работает образовательный проект «Полоцкий рубеж». Он объединил более 400 мальчишек и девчонок в 23 поисково-исследовательских отрядах. Вся собранная информация во время походов по знаковым местам аккумулируется здесь – в медиацентре.

Юлия Караваева, ученица СШ № 1 Полоцка:

В этом году мы в первый раз поучаствовали в Международной вахте памяти совместно с Российской Федерацией. Мы познакомились с московскими кадетами, было приятное общение. Также участвовали в раскопках.

На старте проекта каждый из поисково-исследовательских отрядов получил «Маршрут памяти». Летом по нему прошлись даже многодневными походами с ночевкой – настоящими экспедициями. И хотя проект рассчитан на более старшие классы, прикоснуться к истории мечтают и школьники помладше.

Вячеслав Дементьев, педагог дополнительного образования СШ № 1 Полоцка:

Многие ребята меняют свое мировоззрение именно на основе вот этих походовых экскурсий по местам нашей славы и нашего горя. В этом году очень большой стимул для работы – объявление Года исторической памяти и работа по геноциду.

Сегодня приводить в порядок очередной ДОТ собрались ученики 1-й и 16-й школ, кадеты. Последнее время активно подключаются к таким работам и сотрудники местных предприятий. Алина Гасымова изучать глубоко героические страницы Полотчины стала три года назад. Впечатлили рассказы прабабушки. Спустя десятилетия столкнуться с эхом войны довелось и самой. Во время работы на одном из ДОТов наткнулись на останки бойцов. После Алина даже написала исследовательскую работу.

Алина Гасымова, ученица СШ № 1 Полоцка:

22 июня было перезахоронение, мы на нем присутствовали. Это очень завораживает, когда смотришь и понимаешь, что вот эти люди, их перезахоранивают, они воевали, рисковали жизнью, чтобы мы сейчас находились под мирным небом.

Владимир Кныш, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 1 Полоцка:

Поколение Z очень тонкое, научное, и их интересует больше интернет, чем полевые выходы. Это совершенно другие эмоции, это совершенно другие познания. Родители, которые приходят к нам в медиацентр, начинают интересоваться, чем занимаются их дети, и также принимают участие в наших походах.

Этот ДОТ под номером 145 построен в 1928 году по проекту военного инженера Ивана Белинского. Его функция – оборона моста через Западную Двину. Активные бои отсюда велись 15 и 16 июля 1941-го. Но взят врагом он так и не был.