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В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»

21 ноября 2025 17:55
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В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»-1

Впервые в истории нашей страны состоялся выпуск пилотов гражданской авиации. 10 курсантов, проходивших обучение в Белорусской академии авиации, сдали госэкзамен. В комиссии – будущие работодатели, которые еще в процессе обучения принимали участие в подготовке специалистов. Ведь главное – практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»-3

На выходе из академии за спиной у курсантов порядка 150 часов налета. Впрочем, обучение продолжится уже на первом рабочем месте. Первых выпускников академии ждут в авиакомпаниях пассажирских перевозок, а также авиационно-спасательном учреждении при МЧС Беларуси.

В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»-5

Сергей Морозов, заместитель директора по организации летной работы авиакомпании «Трансавиаэкспорт»:
У нас были дополнительные занятия с ними еще до выпуска, и мы принимали участие в составлении различных программ обучения, консультировались. Готовились, что к нам придет человек, выбирали его.

В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»-7

Авиатранспортная отрасль в Беларуси не стоит на месте, появляются новые маршруты, обновляется флот, внедряются современные технологии авиаремонта. Белорусские предприятия задействованы в российских проектах, сегодня продолжается совместная работа над созданием самолета «Освей» для замены устаревших типов.

# Авиация

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