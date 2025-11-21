В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»

Впервые в истории нашей страны состоялся выпуск пилотов гражданской авиации. 10 курсантов, проходивших обучение в Белорусской академии авиации, сдали госэкзамен. В комиссии – будущие работодатели, которые еще в процессе обучения принимали участие в подготовке специалистов. Ведь главное – практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выходе из академии за спиной у курсантов порядка 150 часов налета. Впрочем, обучение продолжится уже на первом рабочем месте. Первых выпускников академии ждут в авиакомпаниях пассажирских перевозок, а также авиационно-спасательном учреждении при МЧС Беларуси.

Сергей Морозов, заместитель директора по организации летной работы авиакомпании «Трансавиаэкспорт»:

У нас были дополнительные занятия с ними еще до выпуска, и мы принимали участие в составлении различных программ обучения, консультировались. Готовились, что к нам придет человек, выбирали его.