В Беларуси зарыбили семь водоёмов: как проходит процедура?

В Беларуси зарыбили водоемы. Пока тысячи особей осваивают неизвестные для себя глубины, мы решили выяснить значение глагола «зарыбили» и все тонкости этой интересной процедуры заселения. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Дмитрий Сыроквашка. Что значит «зарыбили»? Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Зарыбили – это значит, дополнительно вселили в естественный водоем определенное количество рыбы. Это делается для рыболовов, ведь ни для кого не секрет, что в последнее время количество рыболовов растет и снасти становятся совершенными – у рыбы остается меньше шансов. Эти мероприятия направлены для рыболовов, чтобы улучшить настроение.

Почему процедура проводится именно осенью? Дмитрий Сыроквашка:

Данная процедура проводится и весной, и осенью, когда температура воздуха выравнивается с температурой воды. Для рыбы очень важно, чтобы из емкости с водой она перемещалась при одинаковой температуре. Условно, разница в 2 градуса не очень хорошо сказывается на здоровье рыбы.

Где их до этого выращивают? Дмитрий Сыроквашка:

Выращиванием рыбы занимается у нас в стране рыбхозы, рыбоводческие организации. Там есть маточные и нагульные пруды.

Какие виды рыб заселяют в водоемы? Дмитрий Сыроквашка:

Из хищных видов рыб – щука и сом, из травоядных и мирных рыб – карп, карась и белый амур. Из таких интересных видов рыб – стерлядь, которая ныне находится в Красной Книге, но еще около 100 лет назад она была в Припяти многочисленной промысловой рыбой. Она приживается. Условия наших рек, Припяти и Днепра, подходят ей для существования и размножения.

Самовольно зарыбить водоем у нас в республике нельзя. Перед зарыблением проводится большая исследовательская работа. Ученые разрабатывают биологическое обоснование на конкретный водоем, там они приводят характеристики водоемов. После того, как написано биологическое обоснование зарыбления, оно направляется на прохождение государственной экологической экспертизы, и в случае если данное биологическое обоснование получает положительное заключение, то, следовательно, мы можем водоем зарыблять. Это является основанием для зарыбления водоема.

Какие водоемы были зарыблены этой осенью? Дмитрий Сыроквашка:

Этой осенью зарыбили уже семь водоемов: Полоцкое водохранилище – достаточно большое, в Витебской области, Ореховское водохранилище – в Брестской области, карьер Бульково – Жабинковский район в Брестской области. Несколько прудов зарыбили в Могилевской области.

В планах на эту осень еще зарыбить очень популярный водоем не только у столичных рыболовов, но и в целом по республике – Вилейское водохранилище. Этой осенью планируется зарыбить 11 водоемов. Есть ли какие-то запреты для рыбаков после того, как зарыбили водоем? Дмитрий Сыроквашка:

Запреты, в целом, могут устанавливаться уже непосредственно местными распорядительными исполнительными органами. Зарыбление проводится в основном рыбой небольшого размера. Если щука, например, 15 числа проводили зарыбление, средняя навеска одного экземпляра составляла 250 г, это условно 25-30 см.