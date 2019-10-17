Как превратить любимое дело в профессию? Три эффективных способа

Алексею Владимирову повезло превратить любимое дело в бизнес! Сегодня он учредитель туристической компании, много путешествует и помогает другим исследовать мир. Но так было не всегда! Алексей Владимиров, директор туристической компании:

Слетал в Таиланд просто в отпуск, я уже вернулся другим человеком. Уехал в Минск и поступил в Институт туризма.

Параллельно с учебой в университете, Алексей устроился в турагентство, где изучил все тонкости отрасли, а через некоторое время на собственные средства снял офис и открыл свою фирму. Те, кто не сколотил состояние, но чувствует пульсацию коммерческой жилки, могут претендовать на безвозмездную финансовую поддержку от государства. Правда, нужно иметь официальный статус безработного. Для этого следует пойти в Центр занятости, написать заявление на предоставление субсидии и разработать бизнес-план. В целом, при наличии желания каждый может развиться в абсолютно любом направлении.

Дмитрий Рожков, эксперт по нетворкингу и коммуникациям:

Есть инвестиционные инструменты, когда через деньги других людей можно протестировать тот или иной проект, если он представляет какой-то интерес для инвесторов. И кредит в банке, если у тебя хорошая кредитная история, это тоже достаточно хороший инструмент, но с ним связано больше рисков. Нужно более внимательно просчитывать свой бизнес-план.

Чтобы быть успешным и востребованным нужно приобретать новые навыки, осваивать профессии и не бояться экспериментировать! Призвание отличается от обычного зарабатывания ощущением энтузиазма, а еще оно должно быть полезным, соответствовать психотипу, чертам характера и интересам человека. Чтобы найти дело по душе, нужно устроить мозговой штурм – задать себе несколько вопросов, заглянуть в детство и пройти специальные тесты.

Дмитрий Рожков:

Тесты могут быть по MBTI или соционике. Они помогают тебе ближе познакомиться с самим собой, понять, как ты принимаешь решение, почему у тебя та или иная модель поведения, почему у тебя та или иная реакция. Пройдя такие тесты, ты сможешь понять и поближе узнать самого себя.

Освоить профессию можно и в 30, и в 50! Коучи, бизнес-тренеры и психологи в унисон твердят – работа должна приносить удовольствие! Елена Кутузова, корреспондент:

Среднестатистический человек посвящает работе 80 тысяч часов своей жизни, поэтому так важно понимать, чем хочется заниматься, а не просто плыть по течению.

Совместимость с работой и карьерные перспективы можно определить всего за полгода. Параметра всего три – деньги, развитие и радость. Алексей Владимиров:

Надо идти за своим сердцем и работать там, где хочется, где вы улыбаетесь и где не устаете.