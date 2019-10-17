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Проспект Независимости освободили от плакатов и растяжек. Надолго ли?

17 октября 2019 08:39
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Главную дорожную артерию столицы временно освободили от плакатов и растяжек, сообщили в программе «Большой город». Это связано с тем, что на проспекте Независимости меняют фонарные столбы.

Проспект Независимости освободили от плакатов и растяжек. Надолго ли?-1

К слову, уже 2 года коммерческую рекламу здесь не размещают. Минчане могут заметить над дорогой лишь растяжки – поздравления с грядущими праздниками и анонсы крупных социально важных мероприятий.

Проспект Независимости освободили от плакатов и растяжек. Надолго ли?-4

# Реклама # общество

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