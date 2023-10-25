В Беларуси заменят советские электрички и дизельные поезда к 2034 году

Новости Беларуси. Новый транспортный коридор сократит путь от Минска до портов Ленинградской области. Сегодня, 25 октября, в Овальном зале на совместном заседании обеих палат парламента правительство рассказало о реализации важных проектов в строительной и транспортной отраслях, а также в ЖКХ.

Вице-премьер Анатолий Сивак уточнил, что для Беларуси российский берег Балтийского моря станет ближе на 132 километра. Осваивается и международный транспортный коридор «Север – Юг», ведущий в Индию и Иран в обход Украины. В железнодорожной сфере есть договоренности с российской стороной о восстановлении и развитии пропускных мощностей на маршруте от Гомеля до Езерище. Комфортнее станет и пассажирам. В стране заменят более 40 электричек и в два раза больше дизельных поездов.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Многие граждане, в том числе и социально защищенные, пользуются этим транспортом. Мы понимаем, что электропоездам и дизель-поездам, курсирующим в местном сообщении, уже по 40-50 лет. Министерство транспорта и коммуникаций анонсирует, что произведет замену еще советских пригородных поездов к 2034 году. Вместе с этим возникают вопросы, как мы будем в рамках действующей государственной программы, связанной с транспортом, в частности с подпрограммой «Железнодорожный транспорт», решать эту проблему до 2025 года.