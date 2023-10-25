На ремонт местных дорог в Беларуси в 2024-м выделят в 2 раза больше средств, чем годом ранее

Новости Беларуси. Новый транспортный коридор сократит путь от Минска до портов Ленинградской области. Сегодня, 25 октября, в Овальном зале на совместном заседании обеих палат парламента правительство рассказало о реализации важных проектов в строительной и транспортной отраслях, а также в ЖКХ.

Со счетов не сбрасывается и вопрос ремонта дорог, в частности в сельских населенных пунктах. На данный момент в стране 1 417 агрогородков, в некоторых из них за состояние улиц никто не отвечает и такая бесхозность недопустима.