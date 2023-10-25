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На ремонт местных дорог в Беларуси в 2024-м выделят в 2 раза больше средств, чем годом ранее

25 октября 2023 10:38
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Новости Беларуси. Новый транспортный коридор сократит путь от Минска до портов Ленинградской области. Сегодня, 25 октября, в Овальном зале на совместном заседании обеих палат парламента правительство рассказало о реализации важных проектов в строительной и транспортной отраслях, а также в ЖКХ.

Со счетов не сбрасывается и вопрос ремонта дорог, в частности в сельских населенных пунктах. На данный момент в стране 1 417 агрогородков, в некоторых из них за состояние улиц никто не отвечает и такая бесхозность недопустима.

На ремонт местных дорог в Беларуси в 2024-м выделят в 2 раза больше средств, чем годом ранее-1

Александр Сонгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главой государства не раз уже обращалось внимание на состояние дорог. Надо сказать, что положительная динамика в этом направлении есть, вижу это по своему округу, каким образом эта проблема решается. Но вместе с тем остались еще дороги без балансовой принадлежности, которые, говоря простым языком, никому не принадлежат и находятся в сельских населенных пунктах. Сегодня дело сдвинулось с места, этот вопрос в ближайшее время будет решаться.

На ремонт местных дорог в Беларуси в 2024-м выделят в 2 раза больше средств, чем годом ранее-4

В ближайшее время объемы ремонта улично-дорожной сети будут наращиваться на 15 % ежегодно. На приведение в порядок местных автомагистралей выделят в два раза больше средств, чем в 2023-м.

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# Дороги # общество # Александр Сонгин # Фотофакт

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