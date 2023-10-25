О соревнованиях, тренировках и наградах. Призёры международных турниров рассказали о спортивных бальных танцах

Искусство музыки, грации и стиля – вот так можно охарактеризовать один из самых красивых видов танцев. И это бальные. Это не только красиво, но это еще и физическая нагрузка. И вообще это официальный спорт, где есть чемпионаты мира и, безусловно, свои правила. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Арсений Токунов и София Карповская, танцоры клуба «Сигма», победители и призеры международных и национальных турниров по спортивным бальным танцам. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Вы являетесь призерами и победителями очень многих соревнований. Расскажите, какие были самые для вас запоминающиеся?

Арсений Токунов, танцор клуба «Сигма», победитель и призер международных и национальных турниров по спортивным бальным танцам:

Недавний турнир. Мы заняли неплохие места. Заняли два первых места. Два вторых места. Проходил он во Дворце спорта. Екатерина Яцкевич:

София, ты раньше танцевала сольно, да? И потом у вас образовалась пара. Как так получилось? Как вам сейчас работается вместе?

София Карповская, танцор клуба «Сигма», победитель и призер международных и национальных турниров по спортивным бальным танцам:

Вначале я была не в очень большом клубе. Я не сильно развивалась. И мне хотелось развиваться больше. И я решила танцевать паре. Сейчас мы танцуем очень хорошо, занимаем хорошие места на турнирах. Екатерина Яцкевич:

А какой танец самый любимый у вас? София Карповская:

У нас есть две программы: стандарт и латина. В стандарте, наверное, у меня это квик-степ, а в латине – джайв. Екатерина Яцкевич:

Решение заниматься танцами было вашим или, может быть, родители как-то настояли и подсказали?