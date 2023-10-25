О соревнованиях, тренировках и наградах. Призёры международных турниров рассказали о спортивных бальных танцах
Искусство музыки, грации и стиля – вот так можно охарактеризовать один из самых красивых видов танцев. И это бальные. Это не только красиво, но это еще и физическая нагрузка. И вообще это официальный спорт, где есть чемпионаты мира и, безусловно, свои правила.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Арсений Токунов и София Карповская, танцоры клуба «Сигма», победители и призеры международных и национальных турниров по спортивным бальным танцам.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Вы являетесь призерами и победителями очень многих соревнований. Расскажите, какие были самые для вас запоминающиеся?
Арсений Токунов, танцор клуба «Сигма», победитель и призер международных и национальных турниров по спортивным бальным танцам:
Недавний турнир. Мы заняли неплохие места. Заняли два первых места. Два вторых места. Проходил он во Дворце спорта.
Екатерина Яцкевич:
София, ты раньше танцевала сольно, да? И потом у вас образовалась пара. Как так получилось? Как вам сейчас работается вместе?
София Карповская, танцор клуба «Сигма», победитель и призер международных и национальных турниров по спортивным бальным танцам:
Вначале я была не в очень большом клубе. Я не сильно развивалась. И мне хотелось развиваться больше. И я решила танцевать паре. Сейчас мы танцуем очень хорошо, занимаем хорошие места на турнирах.
Екатерина Яцкевич:
А какой танец самый любимый у вас?
София Карповская:
У нас есть две программы: стандарт и латина. В стандарте, наверное, у меня это квик-степ, а в латине – джайв.
Екатерина Яцкевич:
Решение заниматься танцами было вашим или, может быть, родители как-то настояли и подсказали?
София Карповская:
У меня это было мое решение. И как бы у меня особо больше выбора не было, потому что я в школе учусь, там был кружок бальных танцев. Я решила пойти, мне это настолько понравилось, что я втянулась, начала ходить на турниры. И в итоге танцую в паре.
Арсений Токунов:
А меня сначала мама привела в какое-то здание. Я вообще не понимал, что это и как. Первое время мне вообще не нравилось. То есть меня заставляли ходить. А после я уже втянулся, был более в осознанным возрасте. И мне понравилось, я начал тренироваться хорошо.