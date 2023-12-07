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Депутаты в первом чтении приняли законопроект по вопросам деятельности Президента

07 декабря 2023 10:53
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания в первом чтении приняли законопроект по вопросам деятельности Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разработан Советом Республики с учетом внесенных изменений и дополнений в Конституцию.

Депутаты в первом чтении приняли законопроект по вопросам деятельности Президента-1

В документе закрепляются новые избирательные цензы для кандидатов на пост главы государства. Им может быть гражданин Беларуси не моложе 40 лет, постоянно проживающий в нашей стране и не имеющий гражданства или вида на жительство где-то еще. Поправками в закон уточняются и полномочия Президента по вопросам охраны суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности Беларуси.

В первом чтении депутаты также приняли изменения в закон об инвестициях. Согласно документу появятся определенные льготы и гарантии для инвесторов. Депутаты также рассмотрели законопроекты о производстве и обороте алкогольной продукции, госзакупках и ветеринарной деятельности. В двух чтениях приняты изменения в закон о борьбе с терроризмом.

# Закон # общество # Фотофакт

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