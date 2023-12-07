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Масштабный конкурс «Визитка» прошёл в Минске

07 декабря 2023 10:56
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В ролях лучших голливудских фильмов – первокурсники Академии управления. Масштабный конкурс «Визитка» прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный конкурс «Визитка» прошёл в Минске-1

Участниками стали будущие юристы, экономисты, управленцы в сфере информационных ресурсов. Несмотря на серьезность будущих профессий, сегодня они стали главными звездами сцены. Конкурс помог первокурсникам не только продемонстрировать таланты, но и стать единой командой.

Масштабный конкурс «Визитка» прошёл в Минске-4

Глеб Качановский, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Если сравнивать нас в тот период времени, когда мы только знакомились, и уже сейчас на выступлении «Визитки», две разные группы абсолютно. Подобные мероприятия по-настоящему сплачивают наш коллектив.

Масштабный конкурс «Визитка» прошёл в Минске-7

Даниил Василюк, председатель студенческого совета Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы в Академии понимаем, насколько важно, чтобы наши первокурсники, придя в Академию, поняли, что они часть большой семьи под названием Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

Масштабный конкурс «Визитка» прошёл в Минске-10

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Это очень важное мероприятие с точки зрения того, что ребята не только должны получше узнать друг друга, но и научиться работать в команде. Каждая студенческая группа нашего первого курса продемонстрирует, как у них это получается, и представит визитку своей группы.

В 2023 году победу одержали студенты, которые получают специальность «Государственное управление и экономика». Отметим, что конкурс проводится среди первокурсников уже более десяти лет.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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