Масштабный конкурс «Визитка» прошёл в Минске

Участниками стали будущие юристы, экономисты, управленцы в сфере информационных ресурсов. Несмотря на серьезность будущих профессий, сегодня они стали главными звездами сцены. Конкурс помог первокурсникам не только продемонстрировать таланты, но и стать единой командой.

Глеб Качановский, студент Академии управления при Президенте Беларуси: Если сравнивать нас в тот период времени, когда мы только знакомились, и уже сейчас на выступлении «Визитки», две разные группы абсолютно. Подобные мероприятия по-настоящему сплачивают наш коллектив.

Даниил Василюк, председатель студенческого совета Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси: Мы в Академии понимаем, насколько важно, чтобы наши первокурсники, придя в Академию, поняли, что они часть большой семьи под названием Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Это очень важное мероприятие с точки зрения того, что ребята не только должны получше узнать друг друга, но и научиться работать в команде. Каждая студенческая группа нашего первого курса продемонстрирует, как у них это получается, и представит визитку своей группы.

В 2023 году победу одержали студенты, которые получают специальность «Государственное управление и экономика». Отметим, что конкурс проводится среди первокурсников уже более десяти лет.