«За ходатайством о защите обратилось более 11 тысяч человек». Как в Беларуси заботятся о беженцах?

Не просто осознать, но каждые три секунды в мире один человек вынужден покинуть свой дом, спасаясь от военных действий и конфликтов, а также гонений и преследования. И это часто является лишь началом трудного пути. Чтобы поддержать таких людей, Генеральная ассамблея ООН провозгласила Всемирный день беженцев. На протяжении многих лет страны и организации по всему миру проводят различные мероприятия в поддержку тех, кто лишился крова. Помочь может каждый, важен любой вклад – таков девиз этого дня. Сегодня о заботе и поддержке нашего государства в отношении беженцев поговорим с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимиром Маргевичем, начальником управления Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь. Кто относится к категории беженцев? Юрий Царев, ведущий:

Кто относится к категории беженцев и кого нельзя ими назвать?

Владимир Маргевич, начальник управления Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Если следовать из международной практики, то беженец – это любое лицо, которое бежит из государства своей гражданской принадлежности в силу определенных обстоятельств: это военные конфликты, притеснения, природные и техногенные катастрофы. Юрий Царев:

У нас разграничивается понятие «беженец» и «мигрант» или это одно и то же? Владимир Маргевич:

Если следовать законодательству Республики Беларусь, то беженец – это категория общая. Он обладает одной из трех форм определенной защиты. Имеется три категории форм защиты, которые предоставляет Беларусь. Первая – статус беженца, дополнительная защита и убежище. Отличаются эти три категории от мигрантов именно экономических. Поскольку экономический мигрант – это все-таки не беженец. Экономический мигрант ищет условия жизни, чтобы у него было лучше, чем в стране. Сколько беженцев в Беларуси? Юлия Самусенко, ведущая:

Сколько у нас в Беларуси проживает беженцев? Может, увеличилось число в сравнении с прошлым годом? Владимир Маргевич:

Начиная с 1997 года, началась реализации законодательства вынужденной миграции Беларуси, за ходатайством о защите обратилось более 11 тысяч человек. Всего за указанный период предоставлен статус беженца 991 иностранцу, а дополнительная защита более 4 500. При этом, если статус беженца предоставлен в основном гражданам Афганистана – 65 %, то дополнительная защита – 63 % граждане Украины.

Как Беларусь помогает беженцам? Юрий Царев:

Какую помощь оказывает наше государство беженцам? Могут ли присоединиться общественные организации или просто жители Беларуси? Владимир Маргевич:

Беларусь предоставляет иностранцу статус на территории Беларуси. И уже имея статус, либо это статус беженца, либо дополнительной защиты, он получает разрешение на проживание в Беларуси. Таким образом, исходя из статуса, он получает ряд определенных прав, которые Беларусью ему предоставляются. Многие граждане имеют право на все социально-экономические права, включая право на образование и здравоохранение. Если это категория лиц, получивших статус дополнительной защиты, они имеют право получать медицинское обеспечение и трудоустройство в Республике Беларусь. Кроме этого, Беларусь оказывает беженцам денежную помощь. Юлия Самусенко:

Может ли Беларусь стать родиной для тех, кто хочет у нас остаться и в последующем работать?