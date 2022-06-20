«За ходатайством о защите обратилось более 11 тысяч человек». Как в Беларуси заботятся о беженцах?
Не просто осознать, но каждые три секунды в мире один человек вынужден покинуть свой дом, спасаясь от военных действий и конфликтов, а также гонений и преследования. И это часто является лишь началом трудного пути. Чтобы поддержать таких людей, Генеральная ассамблея ООН провозгласила Всемирный день беженцев. На протяжении многих лет страны и организации по всему миру проводят различные мероприятия в поддержку тех, кто лишился крова. Помочь может каждый, важен любой вклад – таков девиз этого дня. Сегодня о заботе и поддержке нашего государства в отношении беженцев поговорим с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимиром Маргевичем, начальником управления Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.
Кто относится к категории беженцев?
Юрий Царев, ведущий:
Кто относится к категории беженцев и кого нельзя ими назвать?
Владимир Маргевич, начальник управления Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Если следовать из международной практики, то беженец – это любое лицо, которое бежит из государства своей гражданской принадлежности в силу определенных обстоятельств: это военные конфликты, притеснения, природные и техногенные катастрофы.
Юрий Царев:
У нас разграничивается понятие «беженец» и «мигрант» или это одно и то же?
Владимир Маргевич:
Если следовать законодательству Республики Беларусь, то беженец – это категория общая. Он обладает одной из трех форм определенной защиты. Имеется три категории форм защиты, которые предоставляет Беларусь. Первая – статус беженца, дополнительная защита и убежище. Отличаются эти три категории от мигрантов именно экономических. Поскольку экономический мигрант – это все-таки не беженец. Экономический мигрант ищет условия жизни, чтобы у него было лучше, чем в стране.
Сколько беженцев в Беларуси?
Юлия Самусенко, ведущая:
Сколько у нас в Беларуси проживает беженцев? Может, увеличилось число в сравнении с прошлым годом?
Владимир Маргевич:
Начиная с 1997 года, началась реализации законодательства вынужденной миграции Беларуси, за ходатайством о защите обратилось более 11 тысяч человек. Всего за указанный период предоставлен статус беженца 991 иностранцу, а дополнительная защита более 4 500. При этом, если статус беженца предоставлен в основном гражданам Афганистана – 65 %, то дополнительная защита – 63 % граждане Украины.
Как Беларусь помогает беженцам?
Юрий Царев:
Какую помощь оказывает наше государство беженцам? Могут ли присоединиться общественные организации или просто жители Беларуси?
Владимир Маргевич:
Беларусь предоставляет иностранцу статус на территории Беларуси. И уже имея статус, либо это статус беженца, либо дополнительной защиты, он получает разрешение на проживание в Беларуси. Таким образом, исходя из статуса, он получает ряд определенных прав, которые Беларусью ему предоставляются. Многие граждане имеют право на все социально-экономические права, включая право на образование и здравоохранение. Если это категория лиц, получивших статус дополнительной защиты, они имеют право получать медицинское обеспечение и трудоустройство в Республике Беларусь. Кроме этого, Беларусь оказывает беженцам денежную помощь.
Юлия Самусенко:
Может ли Беларусь стать родиной для тех, кто хочет у нас остаться и в последующем работать?
Владимир Маргевич:
На сегодня из указанных 991 иностранца, получивших статус, уже около 300 имеют гражданство Беларуси. Около 250 приобрели гражданство Беларуси лиц, получивших дополнительную защиту. Хотел бы обратить внимание, что Беларусь оказывает гражданам Украины необходимую помощь, трудоустройство в Беларуси, на территории Гомельской области были созданы условия, действовал алгоритм миграционного расселения, оттока и распределения.
То есть граждане Украины, которые имеют здесь родственников близких, они сразу распределялись, созванивались, искали близких родственников, так расселялись по территории Беларуси. У тех лиц, кто не имел здесь близких, не было жилья, решением Гомельского облисполкома было создано около 1 000 мест для проживания указанной категории иностранцев, разработан МВД проект указа, который вносит корректировки в 420 Указ 2014 года. Будет расширен перечень категорий граждан Украины, которым будет оказываться помощь в части трудоустройства, медицинского обеспечения, образования. Будет он распространяться не только на граждан Донецкой и Луганской областей, а на всех граждан Украины.