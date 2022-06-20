Мягкие и сочные. Простой рецепт татарских беляшей

Беляши в горячем топе. Добротный перекус насыщает и заряжает. Бежать в бистро необязательно. Домашние всегда вкуснее. Приготовить пирожки с мясом не составит труда. Обалденным рецептом с нами делятся татары. Их воздушные перемячи обожают все.
Беляши в горячем топе. Добротный перекус насыщает и заряжает. Бежать в бистро необязательно. Домашние всегда вкуснее. Приготовить пирожки с мясом не составит труда. Обалденным рецептом с нами делятся татары. Их воздушные перемячи обожают все.
Венера Махмутова, хозяюшка:
Здравствуйте, дорогие друзья. С самого начала мы готовим тесто. Тесто у нас дрожжевое. У нас мука уже отсеяна, мы обязательно ее просеиваем для того, чтобы она стала пышной, воздушной, насыпаем где-то около 400 грамм.
Взбиваем яйцо и разводим в кипяченой прохладной воде 50 грамм дрожжей. Не вздумайте вливать масло. Волшебства не будет. Добавляем в муку пару щепоток соли, делаем небольшую ямку и заливаем дрожжи. Их активизирует ложечка сахара. Все перемешиваем, а затем выпускаем пар и бьем как грушу.
Венера Махмутова:
Чтобы оно было равномерным, вкусным, очень дырчатым. Оно потом там разойдется, друг с дружкой подружится. Вот какое у нас замечательное тесто получилось, воздушное. Отправляем его отдохнуть минут на 20.
Приступаем к начинке. На полкило говяжьего фарша берем головку лука. Так будет сочнее. Мелко нарезаем, перемешиваем. Соль-перчик по вкусу. Для пикантности можно добавить свежей зелени, а зимой – перемолоть зернышки укропа.
Венера Махмутова:
Наше тесто подошло, посмотрите, какое оно пышное, мягкое. Сейчас мы его раскатаем, еще раз помнем и будем делать небольшие лепешечки. По толщине примерно 2 миллиметра.
Кладем в тесто ароматный фарш. Аккуратно защипываем и не забываем оставить посередине дырочку, чтобы добавить туда шипящего маслица для лучшей прожарки. И пока беляши принимают горячие ванны, можно выпить чашечку кофе.
Венера Махмутова:
Шипит, кряхтит, так и просятся в рот, но горячие, надо быть острожным. Мы их выкладываем на салфеточку, чтобы лишнее масло с них стекло.
Мягкие и пушистые. Дышат, манят. Приглашаем к столу. Завариваем чаек с молоком по-татарски. Эх, жаль телевидение не передает запахи. Но это намек на аппетитный ужин. Берите в менюшку, пусть душа поет.