«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?

В Минске сегодня проживают 16 307 многодетных семей, которые воспитывают более 52,5 тысячи детей. Все эти цифры – результат господдержки семей, которой в нашей стране уделяется особое внимание.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

11 видов пособий сегодня направляются на поддержку семей. Кроме этого, предусмотрены льготы и социальные гарантии в трудовом, жилищном, налоговом, пенсионном законодательстве. И речь уже идет не только о многодетных семьях, а в целом о семьях, где воспитываются дети. Много счастья и в семье Татьяны и Александра Ивановых. Каждый ребенок – запланированный и долгожданный. Сама Татьяна рассказывает, что решимости для пополнения семьи ей придает тот факт, что государство оказывает всяческую поддержку. И первую помощь можно получить практически сразу после родов.

Татьяна Иванова, многодетная мама:

Мы подумали и решили: может, давай, еще одного. Получился Дима. Нам дали семейный капитал, сейчас у нас есть депозитный счет. И мы его можем использовать на обучение. Сейчас старший поехал на тестирование сдавать русский язык. И если он не поступит на бесплатное, то мы можем использовать этот семейный капитал на обучение. Татьяна рассказывает, что секрет большой и дружной семьи прост: нужно знать интересы каждого и поддерживать родных в начинаниях. Так, сын Дмитрий любит рукодельничать – он ходит в специальный кружок для дошкольников. Самый младший – Миша – пока что любит машинки и погремушки. А у дочери Полины сразу несколько интересов. Татьяна Иванова:

Спортсменка. Плаванием занималась, училась в спортивной школе. Сейчас у нее новое хобби: она наращивает ногти. Все ей купили: лампы, приборы. В этом июне Полина получит свою первую зарплату – девушка решила подработать в зоопарке. А со следующего месяца воспользуется еще одной возможностью: отправится в летний лагерь.

Татьяна Иванова:

Дочке Полине очень нравится. Она ездила на вторую и третью смену. Для многодетных это очень большая поддержка. Мы платим только 10 % за этот период: 18 дней они там отдыхают, на свежем воздухе, режим. Татьяна рассказывает, что большая семья ее вовсе не утомляет: кроме того, совсем скоро многодетная мама выйдет на работу в троллейбусный парк. Татьяна шутит, что там будет работать 8 часов 5 дней в неделю. А дома трудится 24/7. К слову, различные виды помощи получить может каждая семья Беларуси. Это могут быть скидки на оздоровление детей в загородных лагерях или санаториях и многое другое.