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«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?

20 июня 2022 11:37
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В Минске сегодня проживают 16 307 многодетных семей, которые воспитывают более 52,5 тысячи детей. Все эти цифры – результат господдержки семей, которой в нашей стране уделяется особое внимание.  

«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?-1

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:  
11 видов пособий сегодня направляются на поддержку семей. Кроме этого, предусмотрены льготы и социальные гарантии в трудовом, жилищном, налоговом, пенсионном законодательстве. И речь уже идет не только о многодетных семьях, а в целом о семьях, где воспитываются дети.  

Много счастья и в семье Татьяны и Александра Ивановых. Каждый ребенок – запланированный и долгожданный. Сама Татьяна рассказывает, что решимости для пополнения семьи ей придает тот факт, что государство оказывает всяческую поддержку. И первую помощь можно получить практически сразу после родов.  

«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?-4

Татьяна Иванова, многодетная мама:  
Мы подумали и решили: может, давай, еще одного. Получился Дима. Нам дали семейный капитал, сейчас у нас есть депозитный счет. И мы его можем использовать на обучение. Сейчас старший поехал на тестирование сдавать русский язык. И если он не поступит на бесплатное, то мы можем использовать этот семейный капитал на обучение.  

Татьяна рассказывает, что секрет большой и дружной семьи прост: нужно знать интересы каждого и поддерживать родных в начинаниях. Так, сын Дмитрий любит рукодельничать – он ходит в специальный кружок для дошкольников. Самый младший – Миша – пока что любит машинки и погремушки. А у дочери Полины сразу несколько интересов.  

Татьяна Иванова:  
Спортсменка. Плаванием занималась, училась в спортивной школе. Сейчас у нее новое хобби: она наращивает ногти. Все ей купили: лампы, приборы.  

В этом июне Полина получит свою первую зарплату – девушка решила подработать в зоопарке. А со следующего месяца воспользуется еще одной возможностью: отправится в летний лагерь.  

«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?-7

Татьяна Иванова:  
Дочке Полине очень нравится. Она ездила на вторую и третью смену. Для многодетных это очень большая поддержка. Мы платим только 10 % за этот период: 18 дней они там отдыхают, на свежем воздухе, режим.  

Татьяна рассказывает, что большая семья ее вовсе не утомляет: кроме того, совсем скоро многодетная мама выйдет на работу в троллейбусный парк. Татьяна шутит, что там будет работать 8 часов 5 дней в неделю. А дома трудится 24/7.  

К слову, различные виды помощи получить может каждая семья Беларуси.  Это могут быть скидки на оздоровление детей в загородных лагерях или санаториях и многое другое.  

«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?-10

Жанна Романович:  
Семья, у которой низкий доход, деткам до двух лет жизни предоставляется бесплатное питание. Кроме того, такие семьи могут воспользоваться на бесплатной основе услугами няни. Это не только для многодетных, но и для семей, где родилась двойня, тройня.  

Материнский труд без выходных и обедов не остается незамеченным. В Беларуси есть специальная награда: Орден Матери. И таковым уже удостоились около 1 000 минчанок. По секрету, скоро и наша героиня Татьяна получит свою награду.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Жанна Романович # Татьяна Иванова # Диана Лещенко # Фотофакт

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