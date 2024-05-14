На Радуницу в Минске запустили дополнительные автобусы

Для проезда к местам захоронений в Минске организовано движение по временным автобусным маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для проезда к местам захоронений в Минске организовано движение по временным автобусным маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из города можно добраться на общественном транспорте до кладбищ «Северное», «Западное», «Колодищи», «Королев Стан», «Чижовское», «Михановичи» и «Лесное». На привычных маршрутах добавлено число автобусов. Большая часть дополнительного транспорта следует экспрессом. Время и место их отправления – на экране.
На подъездах к кладбищам будут дежурить сотрудники ГАИ. Они будут следить за тем, чтобы не допустить заторов. На некоторых дорогах, ведущим к кладбищам, изменятся привычные схемы движения. Также будут организованы временные дополнительные парковки. Милиция будет принимать усиленные меры по обеспечению порядка.