Синоптики не исключают холод и ночные заморозки в Беларуси

Холод и ночные заморозки. Май по-прежнему не радует теплом. В Беларуси погодные условия вновь определяет область высокого атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Холод и ночные заморозки. Май по-прежнему не радует теплом. В Беларуси погодные условия вновь определяет область высокого атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средняя температура воздуха остается ниже климатической нормы. Предстоящей ночью большая вероятность заморозков по юго-восточной половине страны. Там температура может опуститься до -3 градусов.