​В Беларуси за 15 лет установлено более 700 мест падения военных самолётов

Новости Беларуси. Более 700 мест падения военных самолетов установлено в Беларуси за последние 15 лет. Потенциально на территории нашей страны их может быть до 3000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возвращают историки из небытия имена некогда без вести пропавших экипажей с помощью неравнодушных местных жителей и краеведов. Институт истории Национальной академии наук кропотливо изучает и другие малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. В 2021 году на базе института появился Центр военной истории, что позволило значительно расширить направления для исследовательской работы.

Дмитрий Киенко, научный сотрудник Центра военной истории Института истории НАН Беларуси:

Процентов 60 примерно от обнаруженных на местах падений и установленных машин мы летчиков установили. Это работа длительная зачастую. Лично я устанавливал фамилии на протяжении 8 лет, а некоторые находились буквально за несколько часов, когда удавалось найти номер самолета. Некоторые удавалось уточнить. Например, в документах написано, что самолет не вернулся с боевого задания в районе Орши, летчик, а на самом деле нашли его под Борисовом.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Кропотливая работа, постоянная, для того чтобы сохранить память, не дать возможности тем, кто пытается переписать историю, фальсифицировать. У каждого, наверное, жителя Беларуси сегодня можно найти примеры, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Как бы далеко от этого ни отходили, но эта память сохраняется, память остра.