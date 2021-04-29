«Все изобретения случайны, просто надо много работать». Как молодой учёный добился успеха в аграрной сфере

Максим Кучвальский изучает микобактерии туберкулеза и знает, как дать ответ болезням. Любовь к биологии передалась от дедушки, получила достойную базу в Гомельском областном лицее и вылилась в магистратуру. XXI век задал новый вектор – найти пароль к скрытой форме туберкулеза.

Максим Кучвальский, младший научный сотрудник Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского:

Бороться довольно сложно, потому что возбудитель неубиваемый. Мы выяснили, что он и повышенную температуру выдерживает. Я беру патологический материал – это опухоли домашних или сельскохозяйственных животных, молоко, кровь сельскохозяйственных животных, там нахожу микробактерии, потом изучаю их свойства, как они трансформируются, как они себя проявляют, как растут. Мы сейчас уже выявляем непатогенные формы, потому что пастеризация, вакцинирование и проверка стад делают свое дело.

Успех – в сильной научной школе. Институт экспериментальной ветеринарии имени Вышелесского – центр инноваций. Вакцины и препараты для братьев меньших пользуются спросом в России, Казахстане, Азербайджане и других странах. Наши умы вылечат всех: от пчел и рыб до крупного рогатого скота. Им по силам побороть пневмонию, маститы, бешенство, болезни копыт и многое другое. Причем все создается на белорусских штаммах, оттого в разы эффективнее зарубежных.

Максим Кучвальский:

У нас в институте разработана такая приманка, которую может скушать плотоядное животное и тем самым себя привить от бешенства. У нас есть молодой ученый Аня Дударчук, она активно участвовала в разработке препарата для лечения паразитарных болезней овец. Если какое-то хозяйство к нам обращается с какой-то проблемой, наши опытные врачи приезжают, смотрят, какие-то рекомендации дают: как вакцинировать, как ухаживать за животными и все будет хорошо.

В ближайших планах ученого – защита диссертации. В свои 25 он возглавляет Совет молодых ученых-аграриев, играет на гитаре для маленького сынишки, собирает с женой открытки из разных уголков мира и участвует в «Что? Где? Когда?». К слову, недавно со своим проектом «Диагностика маркера скрытого туберкулеза» он взял золото в «100 идей для Беларуси». Все возможно, когда есть поддержка.

Максим Кучвальский:

Задача – чтобы у нас было научное сообщество, никто не был забыт, решать жилищные вопросы. Слава богу, в аграрном отделении нашего института все заселены либо в общежитие, или в арендное жилье – жилищный вопрос закрыт. На любимую работу биолог ездит на велосипеде и вдохновляется пейзажами Минска. Признается: его профессия, как вечный двигатель, любая остановка – в минус.