Александр Лукашенко о состоянии дел в АПК: так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность

Новости Беларуси. Благодаря созданному за период независимости потенциалу в сельскохозяйственной отрасли в 2020 году обеспечен рост производства основных видов продукции. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 апреля на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом.

В ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10 % по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции.