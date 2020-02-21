«В Беларуси я нашёл родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске

Новости Беларуси. Отношения Минска и Каира на этой неделе обсуждались на государственном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся официальный визит нашего Президента в Египет. История, которую рассказывает наш корреспондент Александр Добриян, тоже – о белорусско-египетской теме. Но уже на уровне простых человеческих отношений.



Белорусский Светлогорск стал второй Родиной для египтянина Фади Халиля. В нашей стране он влюбился и нашел хорошую работу, а не так давно даже познакомился с Александром Лукашенко во время посещения Президентом районного центра. Чем покорила Синеокая душу выходца из далекой Африки – в нашем материале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обязательно про тебя расскажу. И даже вот смотри, они сфотографировали нас, я ему фотографию подарю, как у нас египтяне приживаются.

В Беларуси Фади Халиль живет уже 7 лет, но только последнюю неделю – в статусе самого известного белорусского египтянина. Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках

Фади Халиль, инженер-программист:

Я всегда смотрел нашего Президента по телевизору. И была мечта увидеть и поговорить с ним.

Он говорит «наш Президент». Первый раз Фади приехал в Беларусь в качестве туриста в 2012. Познакомился с будущей женой Александрой, а заодно нашел вторую Родину.

Фади Халиль:

В Беларуси я нашёл родного человека, с которым очень рад жить.

За семь лет выходец из Каира успел пожить в десятке белорусских городов: от Минска до Светлогорска. А сейчас для него Березина роднее Нила. Фади Халиль:

Я когда первый раз летел, посмотрел с высоты: кругом лес, зелень. Сказал: «Ой Господи, как красиво».



Фади уверен: белорусы и египтяне очень похожи. А еще он, как и все копты, православный.

Фади Халиль:

Я чувствую, что я дома. Церковь одинаковая. Мы здесь находимся каждое воскресенье с сыном, женой. На исповеди проблем нет. Русский он изучил за пару лет на отлично. А в общем Фади знает семь языков: помимо русского, английский, итальянский, французский, греческий и коптский. Чтобы не забыть родной арабский, он поет на нем песни.

Кстати, в планах у Фади вместе с сыном Веней изучить и белорусский. Пока же получает поздравления с Днем ​​защитника Отечества на понятном обоим – русском.

Слова о том, что в смешанных семьях красивые дети – не пустой звук. Пятилетнему Вене уже предлагают сниматься в рекламе, но пока ему больше нравится игра у капитана.