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До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря

28 ноября 2020 17:20
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Синоптики обещают снег и гололедицу. Скажется влияние атмосферных фронтов и холодной воздушной массы, распространяющейся с севера Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».  

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:  
Последний день уходящей осени Беларусь окажется во власти холодного воздуха арктического происхождения. Установится зимний характер погоды, пройдут осадки, в основном снег и мокрый снег. При этом ночная температура ожидается в пределах от 1 до 7 мороза, ну а днем – от -4 до +1°C.  

В начале декабря дороги местами скользкие, в отдельных районах будет кружить небольшой снег, ночью -2 – -7°C, при прояснениях до -10°C, а в дневные часы 0 – -5 градусов.  

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-7

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-9

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-11

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-13

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-15

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря-17

В первые два дня декабря погоду будут формировать арктические воздушные массы и малоактивные фронтальные разделы.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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