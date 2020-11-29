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Проголосовать можно за участников из трёх стран. 29 ноября состоится финал детского «Евровидения-2020»

29 ноября 2020 11:31
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Новости Беларуси. Финал детского конкурса «Евровидение-2020» состоится 29 ноября в формате телемоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вынужденный шаг из-за пандемии коронавируса в мире. Участники шоу выступят из студий, организованных в своих странах.

У всех поклонников музыкального форума есть возможность поддержать своего фаворита. В интернете открыто зрительское голосование.

Проголосовать можно за участников из трёх стран. 29 ноября состоится финал детского «Евровидения-2020»-1

Проголосовать можно за участников из трех стран, включая свою.

Беларусь на конкурсе представляет 12-летняя Арина Пехтерева. Отдать за нее свой голос можно с любого устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон.

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»

Проголосовать можно за участников из трёх стран. 29 ноября состоится финал детского «Евровидения-2020»-4

Завершится голосование перед началом самого шоу и откроется снова после выступления всех артистов, но уже только на 15 минут.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Комментатором детского «Евровидения» станет ведущий Павел Лазовик, а баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса «Славянского базара – 2019» Ксения Галецкая.

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# общество # Арина Пехтерева # Павел Лазовик # Ксения Галецкая # Фотофакт

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