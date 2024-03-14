Живётся дружнее и веселее. Мама пятерых детей рассказала о плюсах большой семьи

Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Дети – тоже цветы жизни. Воплощение лучших качеств своих родителей. Воспитание – это приятный, но огромнейший труд. И как говорят, счастье в семье возрастает пропорционально количеству детей. Хороший пример тому Васильевы. Екатерина вместе с супругом Юрием растят пятерых детей. Самой старшей Ксении – 15 лет, а младшему Андрею – год и 4 месяца.

Екатерина Васильева:

Встречались, поженились. Учебу уже заканчивала под фамилией мужа, даже с ребенком на руках диплом получался. Уже второй ребенок был на подходе. Трое детей за первый декрет, потом полтора года поработала и во второй декрет пошла. Так постепенно и добрались до пятого ребенка. Хотели мальчика, вот пятый парень у нас юбилейный. В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Вот как озеленят город в этом году – подробности здесь. Супруги Васильевы сами росли в больших семьях. Привыкли находиться в окружении братьев и сестер, учились понимать и поддерживать друг друга. Поэтому к собственному такому отнюдь не маленькому семейству были готовы. И считают, так живется дружнее и точно веселее.