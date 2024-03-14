Живётся дружнее и веселее. Мама пятерых детей рассказала о плюсах большой семьи
Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Дети – тоже цветы жизни. Воплощение лучших качеств своих родителей. Воспитание – это приятный, но огромнейший труд. И как говорят, счастье в семье возрастает пропорционально количеству детей. Хороший пример тому Васильевы. Екатерина вместе с супругом Юрием растят пятерых детей. Самой старшей Ксении – 15 лет, а младшему Андрею – год и 4 месяца.
Екатерина Васильева:
Встречались, поженились. Учебу уже заканчивала под фамилией мужа, даже с ребенком на руках диплом получался. Уже второй ребенок был на подходе. Трое детей за первый декрет, потом полтора года поработала и во второй декрет пошла. Так постепенно и добрались до пятого ребенка. Хотели мальчика, вот пятый парень у нас юбилейный.
В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Вот как озеленят город в этом году – подробности здесь.
Супруги Васильевы сами росли в больших семьях. Привыкли находиться в окружении братьев и сестер, учились понимать и поддерживать друг друга. Поэтому к собственному такому отнюдь не маленькому семейству были готовы. И считают, так живется дружнее и точно веселее.
Екатерина Васильева:
Плюсы большой семьи – всегда весело, дети играют друг с другом, могут присмотреть, даже покормить. Старшие и приготовить могут. Обязанности у всех есть, с той же уборкой помогают.
Девчонки достаточно спокойные, усидчивые, с ними можно поговорить о чем-то. Они приходят из школы и сразу все рассказывают, проблем по школе нет. А младший везде и всюду лазит, целый день у нас напутствия для него.
Найти совместное занятие для семьи не проблема. Посмотреть новый фильм, съездить за город или выйти на небольшую пешую прогулку. Главное – всем вместе.
Подробности в видео.