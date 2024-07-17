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Минсельхозпрод: стихия повредила 27,5 тысячи гектаров посевов сельскохозяйственных культур

17 июля 2024 10:39
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Стихия повредила не менее чем 27,5 тысячи гектаров посевов. Речь про поля с зерновыми и рапсом. Пострадали кормовые культуры, в первую очередь кукуруза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод: стихия повредила 27,5 тысячи гектаров посевов сельскохозяйственных культур-1

Вместе с тем, как отмечают в Минсельхозпроде, уборочная кампания после урагана и обильных ливней, которые обрушились на Беларусь в выходные дни, нормализовалась. Прогнозируется наращивание темпов. Планируется, что аграрии в день в ближайшее время будут убирать урожай с 45 тысяч гектаров посевов.

# Уборочная кампания # общество

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