Минсельхозпрод: стихия повредила 27,5 тысячи гектаров посевов сельскохозяйственных культур

Стихия повредила не менее чем 27,5 тысячи гектаров посевов. Речь про поля с зерновыми и рапсом. Пострадали кормовые культуры, в первую очередь кукуруза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем, как отмечают в Минсельхозпроде, уборочная кампания после урагана и обильных ливней, которые обрушились на Беларусь в выходные дни, нормализовалась. Прогнозируется наращивание темпов. Планируется, что аграрии в день в ближайшее время будут убирать урожай с 45 тысяч гектаров посевов.