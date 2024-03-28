В Беларуси увеличат набор на подготовку учителей-дефектологов

Почти половина обращений граждан в Министерство образования связано с процессом обучения детей с особенностями психофизического развития. Речь об этом шла во время республиканского семинара, посвященного работе коррекционно-развивающих центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных проблем – недостаток квалифицированных кадров. Не все педагоги могут работать с детьми, у которых особые потребности. Поэтому набор на профильные направления увеличивается, в 2024 году в Институте инклюзивного образования до 135 человек, а это 20 новых мест.

Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ:

Мы держим руку на пульсе буквально, контачим с образовательной практикой, чтобы понимать, каким должно быть содержание подготовки учителей-дефектологов, которые смогут не только работать с детьми с особенностями психофизического развития в центре, но и с их родителями. Организовывать и проводить психолого-медико-педагогическое обследование, участвовать в ранней комплексной помощи. И вообще сопровождать практики инклюзивного образования.

Татьяна Усова, директор Гомельского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Работе с детьми с ОПФР, их сопровождению, обучению, оказанию социальной помощи, реабилитации очень много внимания уделяется на государственном уровне. Очень много нормативных документов, приказов совместных, дорожных карт позволяют решать эти проблемы не только в системе образования, но и в комплексном подходе с учреждением социальной защиты, учреждением здравоохранения. Потому что только совместно мы можем решить эти вопросы.