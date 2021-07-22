Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За обращение с радиоактивными отходами будут отвечать специальный департамент и национальный оператор. Подобные ведомства планируют создать в нашей стране.
Это предложение правительства. Сегодня его на совещании внесли на рассмотрение Президенту. Специализированная организация должна будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать радиоактивные отходы. Контролировать весь процесс будет специально созданный департамент. Президент обратил внимание, что ядерные отходы – не только очень опасное, но и очень ценное сырье. А в Беларуси создается новая компетенция – отдельная отрасль экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая абсолютно тема. Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами. Они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности. Это не только атомная станция. Об этом будет сказано. Но вот эти источники ионизирующего излучения мы используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности и оборонном комплексе.
В ближайшем будущем мы введем в эксплуатацию второй блок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов, образующихся в процессе ее жизненного цикла. Это очень ценные отходы, это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, если можно так сказать. И как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы, целой системы. Фактически это новая отрасль экономики.