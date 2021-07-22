Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За обращение с радиоактивными отходами будут отвечать специальный департамент и национальный оператор. Подобные ведомства планируют создать в нашей стране. Это предложение правительства. Сегодня его на совещании внесли на рассмотрение Президенту. Специализированная организация должна будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать радиоактивные отходы. Контролировать весь процесс будет специально созданный департамент. Президент обратил внимание, что ядерные отходы – не только очень опасное, но и очень ценное сырье. А в Беларуси создается новая компетенция – отдельная отрасль экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новая абсолютно тема. Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами. Они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности. Это не только атомная станция. Об этом будет сказано. Но вот эти источники ионизирующего излучения мы используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности и оборонном комплексе.