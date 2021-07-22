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Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом

22 июля 2021 10:34
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Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом-1

За обращение с радиоактивными отходами будут отвечать специальный департамент и национальный оператор. Подобные ведомства планируют создать в нашей стране.

Это предложение правительства. Сегодня его на совещании внесли на рассмотрение Президенту. Специализированная организация должна будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать радиоактивные отходы. Контролировать весь процесс будет специально созданный департамент. Президент обратил внимание, что ядерные отходы – не только очень опасное, но и очень ценное сырье. А в Беларуси создается новая компетенция – отдельная отрасль экономики.

Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая абсолютно тема. Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами. Они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности. Это не только атомная станция. Об этом будет сказано. Но вот эти источники ионизирующего излучения мы используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности и оборонном комплексе.

Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом-7

В ближайшем будущем мы введем в эксплуатацию второй блок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов, образующихся в процессе ее жизненного цикла. Это очень ценные отходы, это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, если можно так сказать. И как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы, целой системы. Фактически это новая отрасль экономики.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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