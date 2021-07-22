«Это и называется северным шёлком». Как производят знаменитый белорусский лён?

Новости Беларуси. Изумрудные поля. В Кореличском районе приступили к первому этапу уборки льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посеяли в апреле. Хоть весна была и с заморозками, но в результате обошлось без потерь.

И вот настала пора для первого этапа уборки – она называется теребление. Насколько трудоемкое производство знаменитого белорусского северного шелка и кто мечтает его приобрести? Детали заготовки льна постигала Галина Буро.

Андрей Комар, заместитель директора предприятия «Кореличи-Лен»:

На волокно убирается лен, когда нижние листья уже отвалились. Здесь уже полностью листвы нет, фаза желтой спелости. Мы его теребим на семена

Лен созрел, звенят коробочки. И вот они – поля с фирменным изумрудным оттенком готовы к уборке. Первый этап – теребление – это когда стебель не срезают, а вырывают с корнем из земли. Технологию объясняют наглядно.

Федор Жук, директор предприятия «Кореличи-Лен»:

Если даже его срезать, то вот, смотрите, сколько теряется стеблей, а ведь в этих стеблях льна – здесь же волокно. Вот это и называется северным шелком. Ради чего столько операций.

И действительно, лен, пожалуй, самая трудоемкая в производстве культура. Начиная с подготовки почвы и ухода за посевами (только обработок необходимо около семи). Главное – не допустить полеглости. Но тут иногда с природой не поспоришь.

Федор Жук:

Мы много переживали после посева, после всходов, были возвратные заморозки, ученые назвали их аномальными – в последние 20 лет таких не было. Но наш лен выстоял, мы ничего не пересевали.

Уборка в несколько этапов. Первоначально льнотреста укладывается ровными лентами на земле, словно «загорает» под июльским солнцем.

Галина Буро, корреспондент:

Наши предки неслучайно говорили: лен любит поклон. Ведь убранную культуру оставляют на поле досушиваться и еще ее надо будет оборачивать. Раньше это делали вручную. Сегодня на вооружении аграриев – современная техника.

Сейчас здесь трудятся самоходные теребилки бельгийского производства, но белорусской сборки. В течение двух месяцев лен ждет очесывание и оборачивание, вспушивание, прессование, свозка – и только потом переработка. Этапы механизированы. Тракторист Александр Кныш освоил все виды техники для льна – это его 15 уборочная.

Александр Кныш, тракторист предприятия «Кореличи-Лен»:

Его надо вытеребить, аккуратно положить в ленты вот так. Желательно, чтобы ленты были ровные, от этого зависит дальнейший процесс работы всей оставшейся. Работа, я бы сказал, не сильно простая, мы стараемся справляться с ней, работаем весь световой день.

У завода «Кореличи-Лен» больше 2 000 гектаров льна, плюс участок в Лиде. Кстати, собственных полей у предприятия нет, только арендные, ведь на одной и той же земле лен можно выращивать через каждые как минимум 5 лет. Скоро на заводе заработают линии по переработке льнотресты. Белорусское качество оценили далеко за рубежом. Экспорт больше, чем на миллион рублей. Но национальный интерес – в первую очередь.

Федор Жук:

Длинным волокном в первую очередь обеспечиваем госзаказ, сдаем на Оршанский льнокомбинат. А дальше мы продаем длинное и короткое волокно на экспорт не ниже цен, установленных Минсельхозпродом. В прошлом году основной покупатель была КНР, их представители, в этом году рынок расширяется, спрос везде в мире на волокно льняное растет.

Игорь Лазаревич, заместитель председателя Кореличского райисполкома:

Если говорить о предприятии «Кореличи-Лен» – это основное валообразующее предприятие района, которое обеспечивает порядка 60 % продукции промышленности и почти 50 % экспорта льна. Предприятие работает с прибылью.