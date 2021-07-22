«Это и называется северным шёлком». Как производят знаменитый белорусский лён?

Новости Беларуси. Изумрудные поля. В Кореличском районе приступили к первому этапу уборки льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посеяли в апреле. Хоть весна была и с заморозками, но в результате обошлось без потерь.
Новости Беларуси. Изумрудные поля. В Кореличском районе приступили к первому этапу уборки льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посеяли в апреле. Хоть весна была и с заморозками, но в результате обошлось без потерь.
И вот настала пора для первого этапа уборки – она называется теребление. Насколько трудоемкое производство знаменитого белорусского северного шелка и кто мечтает его приобрести?
Детали заготовки льна постигала Галина Буро.
Андрей Комар, заместитель директора предприятия «Кореличи-Лен»:
На волокно убирается лен, когда нижние листья уже отвалились. Здесь уже полностью листвы нет, фаза желтой спелости. Мы его теребим на семена
Лен созрел, звенят коробочки. И вот они – поля с фирменным изумрудным оттенком готовы к уборке. Первый этап – теребление – это когда стебель не срезают, а вырывают с корнем из земли. Технологию объясняют наглядно.
Федор Жук, директор предприятия «Кореличи-Лен»:
Если даже его срезать, то вот, смотрите, сколько теряется стеблей, а ведь в этих стеблях льна – здесь же волокно. Вот это и называется северным шелком. Ради чего столько операций.
И действительно, лен, пожалуй, самая трудоемкая в производстве культура. Начиная с подготовки почвы и ухода за посевами (только обработок необходимо около семи). Главное – не допустить полеглости. Но тут иногда с природой не поспоришь.
Федор Жук:
Мы много переживали после посева, после всходов, были возвратные заморозки, ученые назвали их аномальными – в последние 20 лет таких не было. Но наш лен выстоял, мы ничего не пересевали.
Уборка в несколько этапов. Первоначально льнотреста укладывается ровными лентами на земле, словно «загорает» под июльским солнцем.
Галина Буро, корреспондент:
Наши предки неслучайно говорили: лен любит поклон. Ведь убранную культуру оставляют на поле досушиваться и еще ее надо будет оборачивать. Раньше это делали вручную. Сегодня на вооружении аграриев – современная техника.
Сейчас здесь трудятся самоходные теребилки бельгийского производства, но белорусской сборки. В течение двух месяцев лен ждет очесывание и оборачивание, вспушивание, прессование, свозка – и только потом переработка. Этапы механизированы. Тракторист Александр Кныш освоил все виды техники для льна – это его 15 уборочная.
Александр Кныш, тракторист предприятия «Кореличи-Лен»:
Его надо вытеребить, аккуратно положить в ленты вот так. Желательно, чтобы ленты были ровные, от этого зависит дальнейший процесс работы всей оставшейся. Работа, я бы сказал, не сильно простая, мы стараемся справляться с ней, работаем весь световой день.
У завода «Кореличи-Лен» больше 2 000 гектаров льна, плюс участок в Лиде. Кстати, собственных полей у предприятия нет, только арендные, ведь на одной и той же земле лен можно выращивать через каждые как минимум 5 лет. Скоро на заводе заработают линии по переработке льнотресты. Белорусское качество оценили далеко за рубежом. Экспорт больше, чем на миллион рублей. Но национальный интерес – в первую очередь.
Федор Жук:
Длинным волокном в первую очередь обеспечиваем госзаказ, сдаем на Оршанский льнокомбинат. А дальше мы продаем длинное и короткое волокно на экспорт не ниже цен, установленных Минсельхозпродом. В прошлом году основной покупатель была КНР, их представители, в этом году рынок расширяется, спрос везде в мире на волокно льняное растет.
Игорь Лазаревич, заместитель председателя Кореличского райисполкома:
Если говорить о предприятии «Кореличи-Лен» – это основное валообразующее предприятие района, которое обеспечивает порядка 60 % продукции промышленности и почти 50 % экспорта льна. Предприятие работает с прибылью.
Осадками погода Кореличский район не баловала, в отличие от соседних регионов. Потому от теребилок стоят столбы пыли. В ленты уже положили половину льна. Говорят, для качественного вылеживания тресты температур больших не надо, а вот на дожди надеются, и особенно на августовские росы.