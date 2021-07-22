Правительству и местной власти передаётся часть касающихся приватизации полномочий Президента

Новости Беларуси. Часть президентских функций, касающихся приватизации госсобственности, передается правительству и местным органам власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий декрет подписал глава государства.
Новости Беларуси. Часть президентских функций, касающихся приватизации госсобственности, передается правительству и местным органам власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий декрет подписал глава государства.
Так, согласование эмиссии дополнительных выпусков акций открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельхозпродукцию (республиканской формы собственности), передано правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц – облисполкомам и Минскому горисполкому.