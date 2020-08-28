«В Беларуси всё только начинается. Сплошной информационный поток идёт». Взгляд со стороны на ситуацию в стране

Новости Беларуси. Последнее время все чаще ситуацию в Беларуси сравнивают со сценариями «цветных революций», последствия которых прекрасно известны во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Копатько, социолог (Украина):

Как организуются информационные войны, это показать на примерах можно. Как делают, пример Беларуси ярчайший – как ее шатает. Такое ощущение в русском информационном пространстве, что это случилось сейчас. Да ничего подобного! Это идет десятилетиями, годами информационно шатали и так, и так ситуацию. Те люди, которые придут, если сломают эту власть… Слушайте, те, кто пришел в Украине, они ничего не создали. Революционеры, чтобы вы понимали, никогда ничего не создают. Они всегда только разрушают. Задача стоит только сейчас – дестабилизация, разрушение, и они эту задачу выполняют эффективно.

Сплошной информационный поток идёт. Форма победила содержание

К сожалению, когда информационный поток сплошной идет: быстро сменяемые кадры, насилие милиции или еще какие-то вещи, оно создает одну картинку, одно видение мира, причем быстро, стремительно. И форма победила содержание. То есть картинка быстро сменяется, яркие ребята, все такое… А что за вами было? Все, куда мы пойдем? У человека отсекается критическое мышление, однозначно. Это элементарно, но это работает. И работает из революции в революцию.