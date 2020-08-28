«В Беларуси всё только начинается. Сплошной информационный поток идёт». Взгляд со стороны на ситуацию в стране
Новости Беларуси. Последнее время все чаще ситуацию в Беларуси сравнивают со сценариями «цветных революций», последствия которых прекрасно известны во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В чем суть происходящего, громогласно объясняют эксперты, в том числе за рубежом.
Революционеры никогда ничего не создают. Они всегда только разрушают
Евгений Копатько, социолог (Украина):
Как организуются информационные войны, это показать на примерах можно. Как делают, пример Беларуси ярчайший – как ее шатает. Такое ощущение в русском информационном пространстве, что это случилось сейчас. Да ничего подобного! Это идет десятилетиями, годами информационно шатали и так, и так ситуацию. Те люди, которые придут, если сломают эту власть… Слушайте, те, кто пришел в Украине, они ничего не создали. Революционеры, чтобы вы понимали, никогда ничего не создают. Они всегда только разрушают. Задача стоит только сейчас – дестабилизация, разрушение, и они эту задачу выполняют эффективно.
Сплошной информационный поток идёт. Форма победила содержание
К сожалению, когда информационный поток сплошной идет: быстро сменяемые кадры, насилие милиции или еще какие-то вещи, оно создает одну картинку, одно видение мира, причем быстро, стремительно. И форма победила содержание. То есть картинка быстро сменяется, яркие ребята, все такое… А что за вами было? Все, куда мы пойдем? У человека отсекается критическое мышление, однозначно. Это элементарно, но это работает. И работает из революции в революцию.
Большинство не умеют себя защищать, то есть агрессивное меньшинство. По большому счету, я не хочу сказать плохо или в данном случае хорошо. Навязывают свою точку зрения, но почему-то стабильность любого общества – это, по большому счету, для большинства людей, которые не хотят резких поворотов, каких-то движений, которые в конечном счете приводят к большим проблемам: в экономике, в социальной жизни, разрывы внутри общества.
«В Беларуси все только начинается»
В Беларуси все только начинается. Революция, когда на начальном этапе, то есть вот это меньшинство – хорошо организованное, хорошо информационно подготовленное и каким-то образом достаточно солидарное. То есть сперва подавляют твоих оппонентов, что вы ничего не представляете, не знаете. Условно говоря, вы занимаете только оборонительную позицию. Диалога не будет с ними. Мы пытаемся с ними разговаривать – они не настроены на диалог. У них задача – сломать систему: не мытьем, так катанием, не в лоб – так обойти со стороны. Это сценарии, которые уже десятилетиями отрабатывались, причем в разных странах, в разных культурах: от Ближнего Востока, Северной Африки, Закавказья, та же Армения, та же Грузия, Украина. Примеров более чем достаточно.
Вопрос о сохранении страны не стоит, их задача – качнуть ситуацию. Создан Люблинский треугольник. Это глобальная война против России. По-другому нет. Это война, ребята.