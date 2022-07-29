В Беларуси вступили в силу новые правила рыболовства

Новости Беларуси. Рыбалка по новым правилам. 29 июля вступает в силу Указ Президента, который регламентирует эту деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое, что нужно сделать тем, кто занимается подводной охотой, заменить свое старое удостоверение либо получить новое. Также определена плата за предоставление права на любительское рыболовство для белорусов и иностранцев. Документ предусматривает, что, если рыболовное угодье находится в населенном пункте, предоставлять его в аренду запрещено.

Также расширяется категория граждан, которые могут ловить рыбу по льготным тарифам. Сняты и многие бюрократические ограничения: разрешено оставлять орудия любительского рыболовства без присмотра, а на самих орудиях больше не надо указывать свою фамилию и инициалы.