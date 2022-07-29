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В Беларуси вступили в силу новые правила рыболовства

29 июля 2022 06:59
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Новости Беларуси. Рыбалка по новым правилам. 29 июля вступает в силу Указ Президента, который регламентирует эту деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступили в силу новые правила рыболовства-1

Первое, что нужно сделать тем, кто занимается подводной охотой, заменить свое старое удостоверение либо получить новое. Также определена плата за предоставление права на любительское рыболовство для белорусов и иностранцев. Документ предусматривает, что, если рыболовное угодье находится в населенном пункте, предоставлять его в аренду запрещено.

Также расширяется категория граждан, которые могут ловить рыбу по льготным тарифам. Сняты и многие бюрократические ограничения: разрешено оставлять орудия любительского рыболовства без присмотра, а на самих орудиях больше не надо указывать свою фамилию и инициалы.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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