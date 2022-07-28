Беларусь не согласна с выводами ИКАО по рейсу Ryanair. Что не так с расследованием?

Новости Беларуси. Беларусь категорически не согласна с выводами комиссии ИКАО, которые Международная организация гражданской авиации изложила по итогам рассмотрения инцидента с рейсом Ryanair. Об этом заявил советник постоянного представительства нашей страны при ОБСЕ Денис Довгалев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, доклад основан на неполной информации, содержит массу пробелов и нестыковок. В частности, отсутствуют данные о допросе пилотов, а ведь именно они принимали решение о посадке в аэропорту Минска, а не Вильнюса. И почему пилоты допустили уничтожение аудиозаписей переговоров в кабине самолета во время принятия своего решения? Это крайне важный момент, который мог бы многое объяснить.

Денис Довгалев, советник Постоянного представительства Республики Беларусь при ОБСЕ:

Многие ключевые страны, имеющие непосредственное отношение к инциденту, отказались предоставить информацию об инциденте не только органам расследования Беларуси, но и рабочей группе ИКАО. И наоборот – Беларусь передала в ИКАО важную письменную информацию о показаниях авиадиспетчера, но рабочая группа не учла эти показания в итоговом докладе. Разве это не прямое свидетельство попыток «подогнать» итоги расследования под заранее вынесенный эмоциональный политический вердикт, выгодный странам ЕС и США? Еще один важный аспект: в выводах рабочей группы ИКАО вообще не упоминаются некие «высокопоставленные чиновники Беларуси, повлиявшие на принудительную посадку рейса в Минске». Из каких источников такой вывод появился в резолюции совета ИКАО, остается только догадываться. Ключевой момент итогового доклада ИКАО – показания некоего анонимного ключевого свидетеля. Сделанные якобы им аудиозаписи переговоров в диспетчерской башне вроде как доказывают виновность белорусских властей. Рабочая группа ИКАО утверждает, что показания так называемого ключевого свидетеля получены в результате его сотрудничества с польскими и американскими спецслужбами.

Денис Довгалев:

Кто этот свидетель, существует ли такой человек, имеет ли он на самом деле отношение к инциденту, непонятно. Проверить достоверность записей, раскрыть детали, кто этот ключевой свидетель, ИКАО под давлением западных стран отказалась. Версия о том, что указанное лицо сделало запись на смартфон, не выдерживает никакой критики: смартфоны проносить в диспетчерский пункт нельзя, но этот диспетчер-призрак будто знал, что в тот день телефон надо пронести и не просто пронести, а включить запись. Повторим: запись, которую предоставили спецслужбы США и Польши – это обман и подделка. В докладе ИКАО признается, что в воздушном пространстве Беларуси не было ни сопровождения, ни перехвата, ни принуждения к посадке военным воздушным судном. Именно командир рейса Ryanair лично принял решение приземлиться в Минске, хотя все инструкции указывали на то, что нужно садиться в ближайшем аэропорту, то есть в Вильнюсе.

Денис Довгалев:

Этот важный аспект – отсутствие принуждения к посадке со стороны белорусских военных – в докладе упоминается вскользь. Ведь это не выгодно сейчас подсвечивать, правда? После того как в прошлом году западные лидеры хором обвиняли белорусские власти в использовании боевой авиации для принуждения гражданского лайнера к посадке и использовали этот аргумент для обоснования своих санкций против всей авиационной отрасли Беларуси. В связи с этим стоит вспомнить предыдущий, январский, доклад ИКАО. Главный вывод, который тогда был сделан: никакого перехвата воздушного судна не было. Инцидент с рейсом Ryanair произошел 23 мая 2021 года. И уже через считаные дни ЕС принял драконовские меры в отношении белорусских авиакомпаний, включая «Белавиа», не имевших абсолютно никакого отношения к инциденту. А еще через два месяца под давлением западных стран совет ИКАО отказался рассматривать белорусскую жалобу на незаконные запреты.