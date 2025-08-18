В Беларуси вступили в силу новации в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения

Новшества в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения. Для предпринимателей изменился порядок уплаты страховых взносов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Те, кто желает в будущем получить достойную пенсию, смогут уже сегодня увеличить ее размер. Кроме того, повышена ответственность нанимателей за так называемые серые выплаты.
Если проверка выявила подобный факт, то страховые взносы будут начисляться на все фактические выплаты вне зависимости от их источника. Причем без применения верхней ограничительной суммы, как это делали ранее. Работник тоже пострадает. В страховой стаж будет засчитываться доход в размере минимальной зарплаты, а не фактический.
Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Мы установили минимальный размер взносов, который должен быть уплачен. То есть 1/30 пяти средних зарплат по республике за каждый день получения зарплаты в конвертах. Что это значит? Весь, например, сентябрь будут получать заработную плату в конвертах. Размер этой зарплаты составит 1000 рублей, но взносы будут уплачены не с 1000 рублей, а из пяти средних заработных плат по республике.
Еще одна новация касается самозанятых. Плательщикам налога на профессиональный доход предоставили право доплачивать взносы на пенсионное страхование. Если суммы выплат, включенной в размер налога, недостаточно для формирования месячного страхового стажа, то предприниматель может добровольно доплатить в Фонд соцзащиты недостающую часть.