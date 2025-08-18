В Беларуси вступили в силу новации в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения

Новшества в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения. Для предпринимателей изменился порядок уплаты страховых взносов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто желает в будущем получить достойную пенсию, смогут уже сегодня увеличить ее размер. Кроме того, повышена ответственность нанимателей за так называемые серые выплаты.

Если проверка выявила подобный факт, то страховые взносы будут начисляться на все фактические выплаты вне зависимости от их источника. Причем без применения верхней ограничительной суммы, как это делали ранее. Работник тоже пострадает. В страховой стаж будет засчитываться доход в размере минимальной зарплаты, а не фактический.